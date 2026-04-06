Luis Caputo: “Lo de Adorni no afecta en nada a la economía"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la situación vinculada a Manuel Adorni “no afecta en nada a la economía ni a las inversiones”, al tiempo que sostuvo que el verdadero factor de incertidumbre es la “volatilidad política”.

Durante una entrevista televisiva, Caputo minimizó el impacto del episodio en variables como el riesgo país, y remarcó que el mercado responde a escenarios más amplios. En ese sentido, apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que definió como un factor de riesgo: “Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, habrá riesgo”, señaló.

El funcionario también sostuvo que, aunque considera “cero” la probabilidad de un regreso del kirchnerismo, el temor persiste en los mercados. “Eso es lo que pienso yo, pero tengo que mirar lo que piensa el mercado”, explicó.

En relación a sus propias declaraciones públicas, Caputo reconoció su estilo directo: “Digo lo que me sale”, y aclaró que en esos casos se expresa “como un ciudadano más” y no desde un rol estrictamente político.

En materia económica, defendió el rumbo del Gobierno al asegurar que “no hay estanflación” y cuestionó a sectores del periodismo: “Tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo está en niveles históricos”, afirmó. A la vez, reconoció que la inflación aún no está controlada y advirtió que podría haber subas vinculadas al contexto internacional.

Sobre el consumo, indicó que se observa un cambio de comportamiento: “Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahora hay crédito”, sostuvo. También admitió que, si bien el empleo creció, también aumentó la informalidad.

En otro tramo, defendió el acceso de funcionarios a créditos hipotecarios al asegurar que “no hay nada ilegal ni inmoral” y que se trata de una herramienta para impulsar la economía. Según precisó, los funcionarios representan apenas el 0,2% de los créditos otorgados.

Finalmente, al referirse a Adorni, expresó su respaldo y consideró que “debe defenderse en la Justicia y no en los medios”, en medio de la polémica que rodea al vocero presidencial.