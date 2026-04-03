Unión recibe a un Riestra cabizbajo, para volver a festejar ante su gente

Unión recibirá este viernes a Deportivo Riestra desde las 17:15 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El equipo conducido por Leonardo Madelón buscará reencontrarse con la victoria luego de una serie de resultados irregulares, mientras que el conjunto visitante intentará sumar su primer triunfo en el certamen.

El partido será arbitrado por Darío Herrera, con Fabricio Llobet a cargo del VAR, y contará con transmisión en vivo por TNT Sports.

El “Tatengue” llega con altibajos en su rendimiento. Tras un buen inicio de torneo, sufrió un traspié ante Defensa y Justicia en un encuentro donde tuvo el control del juego pero no logró traducirlo en el resultado, a pesar de contar con superioridad numérica durante gran parte del partido.

De todos modos, el equipo santafesino logró levantar cabeza en la Copa Argentina, donde superó a Agropecuario con una destacada actuación de Cristian Tarragona, quien convirtió dos goles y aportó tranquilidad en la previa de este compromiso.

Del otro lado, Deportivo Riestra atraviesa un presente más complicado. El equipo dirigido por Gustavo Benítez aún no pudo ganar en el campeonato y arrastra una racha negativa que lo mantiene en los últimos puestos. El empate frente a San Lorenzo representó un leve respiro en medio de una campaña que no termina de despegar.

Además, el “Malevo” tiene por delante un exigente calendario internacional, ya que deberá afrontar la Copa Sudamericana frente a rivales como Gremio, Palestino y Montevideo City Torque, lo que suma presión a su actualidad.

En cuanto a la formación, Unión saldría con Matías Mansilla en el arco; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez o Valentín Fascendini, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el mediocampo; y Cristian Tarragona junto a Marcelo Estigarribia en la delantera. Por su parte, Riestra aún no confirmó el equipo titular, que sería definido en las horas previas al encuentro.