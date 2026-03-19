Messi marcó su gol 900, pero Inter Miami quedó afuera de la Concachampions

El Inter Miami CF quedó eliminado de la Concachampions en los octavos de final tras empatar 1-1 frente a Nashville SC, un resultado que no le alcanzó para avanzar en la serie.

El encuentro tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, quien abrió el marcador a los siete minutos y alcanzó los 900 goles en su carrera. Sin embargo, la ventaja inicial no fue suficiente para sostener la clasificación.

El conjunto de Miami tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró concretarlas y con el correr de los minutos fue perdiendo peso en ataque. En el complemento, el equipo visitante encontró la igualdad a través del argentino Cristian Espinoza, en una de las pocas situaciones claras que generó.

El empate dejó sin respuestas al equipo dirigido por Javier Mascherano, que no logró recuperar la iniciativa en el tramo final. Entre centros y remates lejanos, Inter Miami intentó volver a ponerse en ventaja, pero careció de precisión y terminó quedándose sin tiempo.

El resultado también estuvo condicionado por el 0-0 en el partido de ida, que terminó favoreciendo a Nashville por el criterio de desempate, una diferencia que pesó en la definición de la serie.

De esta manera, el equipo de Florida se despidió del certamen ante un rival al que había superado con claridad en sus últimos enfrentamientos en ese estadio por la MLS. Esta vez, ni siquiera el gol histórico de Messi alcanzó para revertir la historia, y ahora el conjunto deberá centrar sus esfuerzos en la liga estadounidense.

¡¡¡HASTA QUE UN DÍA LLEGÓ!!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DE REGUILÓN, DEFINIÓ PARA EL 1-0 DE INTER MIAMI SOBRE NASHVILLE Y ANOTÓ EL GOL 900° EN SU CARRERA!



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