Con caras nuevas, Scaloni tiene lista para enfrentar a Guatemala

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para el amistoso del próximo 31 de marzo ante Guatemala, que se disputará en el estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”.

Entre las principales novedades de la convocatoria se destacan las presencias de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que atraviesa un gran presente, y de Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata, quienes se suman a una base consolidada del plantel.

En el arco fueron citados Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. En defensa, además de los nuevos convocados, aparecen nombres habituales como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Para el mediocampo, Scaloni incluyó a Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios, en una combinación de experiencia y proyección.

En ofensiva, la lista está encabezada por el capitán Lionel Messi y cuenta también con Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

La principal ausencia es la de Lautaro Martínez, quien continúa recuperándose de una lesión sufrida recientemente y no llegó en condiciones para ser convocado.

El encuentro frente a Guatemala será el último compromiso del seleccionado antes del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Inicialmente, el equipo argentino iba a disputar la Finalissima ante España durante esta fecha FIFA, pero ese partido fue suspendido, por lo que este amistoso será la única presentación previa a la cita mundialista.

LA LISTA COMPLETA