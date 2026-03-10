FESTRAM ratificó el paro municipal pese a la conciliación obligatoria dictada por la Provincia

Por Santotomealdía



En medio del conflicto salarial que mantienen los trabajadores municipales con intendentes y presidentes comunales, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) ratificó el paro de 48 horas previsto para miércoles y jueves, a pesar del dictado de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno provincial.

La decisión fue comunicada por el gremio este martes por la noche, luego de que el Ministerio de Trabajo de la provincia dispusiera la medida en el marco del conflicto paritario.

A través de un comunicado, desde FESTRAM señalaron que la medida de fuerza continúa vigente, al tiempo que cuestionaron la intervención del Gobierno provincial.

“Ante el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno provincial, ratificamos el paro de 48 horas”, indicó la federación en el mensaje difundido públicamente.

En el mismo comunicado, el gremio también anunció la convocatoria a un plenario de secretarios generales para el viernes 13, instancia en la que se analizará la situación y se definirán los pasos a seguir en el marco del conflicto.

Desde FESTRAM calificaron la decisión del Ministerio de Trabajo provincial como “arbitraria e intempestiva”, y adelantaron que el tema será evaluado por la conducción sindical durante el encuentro previsto para el final de la semana.

El conflicto se originó luego de que el gremio rechazara la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales, lo que derivó en la convocatoria a un paro provincial de trabajadores municipales por 48 horas.