Independiente Rivadavia y es el único equio con puntaje ideal

Independiente Rivadavia le ganó 2 a 1 a Sarmiento de Junín, sumó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura y se convirtió en el único líder de la Zona B, con puntaje ideal. El partido se disputó en el estadio Bautista Gargantini y marcó el cierre de la tercera fecha del certamen.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Alfredo Berti alcanzó los 9 puntos y ratificó su gran inicio de torneo, tras haber vencido previamente a Atlético Tucumán y Huracán.

Los goles para el conjunto mendocino fueron convertidos por Fabrizio Sartori Prieto, a los 22 minutos del primer tiempo, y Alejo Osella, a los 6 del complemento. Junior Marabel descontó para la visita.

El encuentro comenzó con alta intensidad por parte de Sarmiento, que estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Arismendi que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, la respuesta de la Lepra no tardó en llegar, con un Sebastián Villa muy activo, que generó peligro y acompañó la ofensiva local.

La apertura del marcador llegó tras un córner que capitalizó Sartori Prieto, luego de haber desperdiciado una chance clara minutos antes. El defensor tuvo revancha y convirtió el 1 a 0 para Independiente.

En la segunda mitad, la Lepra golpeó rápido. Osella recuperó una pelota en campo rival, encaró al arquero y definió con zurda, marcando un golazo que amplió la ventaja para el local. Pese al dominio, Sarmiento descontó a través de Marabel tras una jugada de Rentería por izquierda.

El equipo mendocino mantuvo el control y pudo haber ampliado el marcador, pero el arquero visitante, Jorge Burrai, evitó una nueva caída con una gran tapada a Villa sobre el final.

De esta manera, Independiente Rivadavia cerró la fecha 3 como único puntero de su zona, mostrando solidez colectiva y argumentos para pelear arriba en el torneo. La próxima fecha buscará continuar con su racha positiva y sostener el liderazgo en el Apertura.