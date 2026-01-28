Continúa el Ciclo de Cine con la proyección de “27 Noches” en el Centro Cultural

La Municipalidad anunció una nueva función del Ciclo de Cine, que tendrá lugar este miércoles 28 de enero, a las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita y es organizada por la Dirección de Cultura, en conjunto con el Cine Club Santa Fe.

En esta oportunidad, se proyectará la película “27 Noches” (Argentina, 2025), dirigida por Daniel Hendler, un drama apto para mayores de 13 años, que propone una mirada crítica sobre el envejecimiento, la salud mental y las tensiones familiares vinculadas al dinero.

La historia sigue a Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mujer de 83 años, que es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que padece demencia. A partir de esta situación, el perito judicial Casares debe determinar si Martha realmente está enferma o si ha optado por vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se debate si la internación es un acto de cuidado o una maniobra para controlar su fortuna.

El Ciclo de Cine forma parte de una política cultural impulsada por el Municipio que busca promover el acceso a la cultura, fomentar la formación de públicos y generar espacios de intercambio en torno a producciones de valor artístico y social.

Para más información, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram @culturasantoto o comunicarse al 474-8198, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.