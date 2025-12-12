La Agrupación Coral Municipal presenta su Gala de Navidad este sábado

La Agrupación Coral Municipal llevará adelante este sábado su tradicional Gala de Navidad, un concierto especial que pondrá cierre a su intensa actividad artística de 2025. La cita será el sábado 13 de diciembre a las 20:30 horas, en la Parroquia Inmaculada Concepción, con entrada libre y gratuita.

El evento propone un recorrido por canciones navideñas, intercaladas con presentaciones solísticas a cargo de integrantes del coro, en una velada especialmente pensada para compartir en comunidad el espíritu de la Navidad.

A lo largo del año, la Agrupación Coral Municipal llevó adelante una fructífera agenda cultural, con actividades tanto dentro como fuera de la ciudad: actuaciones, charlas, presentaciones de libros, talleres, seminarios, grabaciones y conciertos. La posibilidad de contar con una sede propia en Castelli 1735 fue clave para la concreción de numerosos proyectos formativos y artísticos.

Entre las producciones destacadas del año se encuentran puestas de ópera, obras de teatro coral y el reciente recital “Celebrando a Charly”, homenaje a Charly García realizado en el Centro Cultural de Santo Tomé. De cara a 2026, ya se proyectan nuevas propuestas con la participación de reconocidas figuras del ámbito musical.

Próxima a cumplir 50 años de trayectoria, la Agrupación Coral Municipal cumple un rol fundamental como representante cultural y artístico de nuestra ciudad, con una presencia reconocida a nivel provincial, nacional e internacional.

La Gala de Navidad contará con el acompañamiento en piano de Zunilda Soncini y Santiago Piedrabuena, la asistencia de dirección de Lucila Cova y Pablo Caraccia, la dirección general de Jorge Cova y la coordinación de Susana Caligaris.

Para más información, se puede seguir a la Agrupación Coral Municipal en Instagram: @agrupacioncoralst.