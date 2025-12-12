Espectáculos — 12.12.2025 —
La Agrupación Coral Municipal presenta su Gala de Navidad este sábado
La actividad será este sábado 13 de diciembre a las 20:30, con entrada libre y gratuita, en la Parroquia Inmaculada Concepción. El evento marcará el cierre artístico del año para la agrupación coral de nuestra ciudad.
La Agrupación Coral Municipal llevará adelante este sábado su tradicional Gala de Navidad, un concierto especial que pondrá cierre a su intensa actividad artística de 2025. La cita será el sábado 13 de diciembre a las 20:30 horas, en la Parroquia Inmaculada Concepción, con entrada libre y gratuita.
El evento propone un recorrido por canciones navideñas, intercaladas con presentaciones solísticas a cargo de integrantes del coro, en una velada especialmente pensada para compartir en comunidad el espíritu de la Navidad.
A lo largo del año, la Agrupación Coral Municipal llevó adelante una fructífera agenda cultural, con actividades tanto dentro como fuera de la ciudad: actuaciones, charlas, presentaciones de libros, talleres, seminarios, grabaciones y conciertos. La posibilidad de contar con una sede propia en Castelli 1735 fue clave para la concreción de numerosos proyectos formativos y artísticos.
Entre las producciones destacadas del año se encuentran puestas de ópera, obras de teatro coral y el reciente recital “Celebrando a Charly”, homenaje a Charly García realizado en el Centro Cultural de Santo Tomé. De cara a 2026, ya se proyectan nuevas propuestas con la participación de reconocidas figuras del ámbito musical.
Próxima a cumplir 50 años de trayectoria, la Agrupación Coral Municipal cumple un rol fundamental como representante cultural y artístico de nuestra ciudad, con una presencia reconocida a nivel provincial, nacional e internacional.
La Gala de Navidad contará con el acompañamiento en piano de Zunilda Soncini y Santiago Piedrabuena, la asistencia de dirección de Lucila Cova y Pablo Caraccia, la dirección general de Jorge Cova y la coordinación de Susana Caligaris.
Para más información, se puede seguir a la Agrupación Coral Municipal en Instagram: @agrupacioncoralst.