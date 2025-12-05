Nuevo puente: llegaron las tres primeras vigas longitudinales

La construcción del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, una de las obras más esperadas y emblemáticas de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, continúa sin pausa y esta tarde recibió las primeras tres vigas longitudinales que llegaron desde San Luis para su acopio.

Sobre este hecho histórico para ambas ciudades y la región, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, contó que “estas primeras tres vigas salieron de la planta puntana el pasado miércoles 2 de diciembre, luego de muchas gestiones administrativas ante Vialidad Nacional para que pudieran circular con las máximas condiciones de seguridad. Tras un viaje que duró tres días, ya recibimos el primer convoy de tres vigas. Esta es la primera tanda y seguirán llegando de a tres durante las próximas semanas”.

“Hablamos de un total de 56 vigas, de 30 metros, fabricadas en San Luis, y que vamos a traer en grupos de a tres”, explicó el ministro Enrico, al mismo tiempo que brindó información sobre el ritmo de avance de la obra: “Tenemos un 22 % de obra ejecutada y, una vez que tengamos varias vigas acopiadas y avanzado el estribo del lado de Santa Fe, vamos a montar la máquina laza vigas para continuar con la siguiente etapa”.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, brindó precisiones sobre el operativo de traslado y el recorrido del convoy para llegar a Santa Fe: “La ruta autorizada por Vialidad Nacional comenzó en la ciudad de San Luis, saliendo por la Ruta Nacional N° 7 hasta Rufino, luego por Ruta Nacional N° 33 hasta la Ruta Nacional A012 para tomar la Autopista Rosario - Santa Fe, y acopiar las vigas en nuestra ciudad capital. Durante todo el recorrido, viajan también ‘coches guía’ acompañando a los camiones, y estos vehículos con balizas son los que van haciendo los cortes en donde son necesarios y escoltan todo el viaje”.

Así avanzan los trabajos

Desde la DPV, explicaron que, en cuanto a la infraestructura del Nuevo Puente Carretero, ya hay 121 de 136 pilotes ejecutados, 100 de 136 columnas, y 28 de 42 cabezales. Estos tres elementos forman una pila, totalizando 28 de 42 pilas construidas, es decir, más de la mitad.

También se trabaja con el terraplén de avance paralelo al puente, que permite ejecutar toda la infraestructura hasta ahora. Sobre el cauce principal del Río Salado, el plan original era trabajar sobre pontones pero el río está bajo y ello obliga a continuar las tareas sobre el terraplén.

Este terraplén de avance fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos y por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y permite que el agua siga circulando ya que no se cierra en el extremo. El terraplén está compuesto por una batería de tubos que dejan pasar el flujo de agua, pegado al estribo de la ciudad de Santo Tomé, donde se van a trabajar las pilas 1, 4 y 5 hasta fin de año.

“En el acceso a Santa Fe, estamos trabajando en el terraplén de la calzada norte, en el terraplén de la calzada sur para poder montar la máquina lanzadora de vigas, y se mueven líneas eléctricas. En el acceso de Santo Tomé, además de estar trabajando en el estribo, se ultiman los detalles para el proyecto definitivo de reordenamiento y readecuación del tránsito”, señalaron desde la DPV.