La Municipalidad realizó una jornada de prevención por el Día Mundial de la Diabetes.

La Municipalidad llevó adelante una jornada de Promoción de Vida Saludable y Prevención de la Diabetes, en el marco del Día Mundial de la Diabetes. La actividad se desarrolló en Plaza Libertad y estuvo orientada a fomentar hábitos saludables entre los vecinos.

Según informaron las áreas responsables, el objetivo fue reducir factores de riesgo y promover la toma de decisiones informadas respecto de la salud. La propuesta incluyó la difusión de contenidos sobre alimentación saludable y cuidados preventivos, con una modalidad participativa para el público.

Al respecto, la directora de Bienestar Comunitario, Soledad Santa Cruz, afirmó: “Desde el Municipio trabajamos para que la prevención sea parte de la vida diaria. Acercamos herramientas para que la comunidad tome decisiones informadas y cuide su salud de manera activa”.

Durante la jornada se ofrecieron de manera gratuita medición de glucosa en sangre y medición de presión arterial, dos controles básicos que permiten detectar factores de riesgo y promover la consulta temprana con profesionales de la salud.

Desde la Municipalidad señalaron que continuarán impulsando acciones que favorezcan el bienestar integral de los vecinos y el acceso a herramientas preventivas.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Bienestar Comunitario al WhatsApp 342-4490235 o al correo [email protected].