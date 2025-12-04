La reforma del Plan Director tendrá nuevas jornadas participativas el año próximo

Este jueves se desarrollará la tercera y última jornada del ciclo de charlas abiertas impulsado por el Municipio, en el marco del proceso de reforma del Plan Director. En la previa del encuentro, el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, brindó una entrevista en el programa Nova al día, donde realizó un balance del ciclo y confirmó que el proceso participativo continuará durante 2026.

“La propuesta era insertar el tema en la sociedad para que se conozca la abarcatividad, el alcance realmente de lo que es esta reforma”, explicó el funcionario, y remarcó que el ciclo ha sido “un proceso ordenado y abierto”, con una participación activa de vecinos, profesionales e instituciones.

“Estamos muy conformes con lo que venimos viendo hasta acá”, dijo Palmich, y anticipó que la jornada de este jueves estará enfocada en el procesamiento y la aplicación de datos y tecnologías, tanto para las herramientas de uso diario como para la planificación a largo plazo.

Durante la entrevista, el secretario destacó que el ciclo permitió recoger aportes valiosos, tanto de profesionales como de vecinos, que serán considerados en la elaboración del nuevo Plan Director. “Tanto aportes técnicos como aportes de la gente a pie nos marcan dos cosas: una agenda importante de cuestiones a incorporar, y también el compromiso que tiene el vecino con la reforma de este plan, que básicamente es para la planificación de su ciudad”, señaló.

En cuanto a la continuidad del proceso en 2026, Palmich confirmó que el Municipio retomará el ciclo de charlas en los primeros meses del año, manteniendo el mismo formato: exposición teórica, análisis territorial y espacio abierto para intervenciones del público.

“Va a haber nuevas temáticas, seguramente referidas a lo ambiental y a la infraestructura de servicios”, anticipó. También subrayó la importancia de sostener la participación ciudadana: “Es importante escuchar a todos. A nadie se le ha interrumpido su discurso y esa va a seguir siendo la dinámica”, concluyó.