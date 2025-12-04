Protección Animal: difundieron el esquema de atención veterinaria gratuita para este mes

La Municipalidad informó el cronograma de servicios y acciones previstas para diciembre en el marco del programa de Protección Animal Municipal. Las actividades comprenden la atención gratuita que se brinda a través de la Unidad Veterinaria de Atención Fija y una campaña masiva de atención focalizada con abordaje territorial previo.

En primer lugar, la Unidad de Atención funcionará durante todo el mes en el predio del ex INALI (Macía 1933), con el siguiente esquema: lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 horas, y martes y jueves de 13 a 16 horas. La atención es por orden de llegada, y se pueden realizar consultas previas al 3425477511, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Durante estas jornadas se brindan los siguientes servicios gratuitos: castraciones, desparasitación, vacunación antirrábica, atención básica para perros y gatos y tratamiento antisárnico. Para acceder a las castraciones es necesario cumplir ciertas condiciones: ayuno sólido y líquido de 12 horas, presentación del DNI de una persona adulta responsable, traslado con elementos de sujeción adecuados y respeto de los tiempos indicados para hembras con cría reciente.

Además, el Municipio llevará adelante una campaña masiva de atención focalizada, destinada a abordar problemáticas vinculadas a la población animal en sectores previamente relevados. En los días previos se realizarán censos, visitas domiciliarias y acciones de información. La jornada central será el sábado 20 de diciembre, de 8 a 13 horas, en el barrio Adelina Este (Museo Arqueológico – Roverano 555).

Por otra parte, el Municipio recordó que continúan habilitados los canales de denuncia para situaciones relacionadas con el bienestar animal. En casos de maltrato o crueldad, se debe contactar al 911, con atención las 24 horas, todos los días. Para denuncias o consultas vinculadas al incumplimiento de la tenencia responsable, el número disponible es el 3425459312, de lunes a viernes entre las 9 y las 20 horas.

Desde la Municipalidad se reafirmó el compromiso con la salud, el cuidado y la tenencia responsable de los animales, a través de acciones que fortalezcan el bienestar comunitario y una convivencia respetuosa en toda la ciudad.