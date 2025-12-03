Nuevas inscripciones para el Curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del Curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, una capacitación que es obligatoria para obtener el Carnet Único de Manipulador.

El curso será dictado por la Oficina de Auditoría y Control Alimentario y tendrá lugar en la Vieja Usina (Rivadavia 1660). Con el objetivo de facilitar la participación de los vecinos, se ofrecerán dos modalidades de cursado:

Una jornada intensiva: el viernes 12 de diciembre, de 13 a 20 horas.

Dos medias jornadas: lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 8 a 12 horas.

La inscripción debe realizarse exclusivamente de forma online, ingresando al sitio web www.assal.gov.ar y siguiendo los pasos indicados en la plataforma. La participación en el curso es gratuita, aunque el carnet tiene un costo de expedición posterior.

Para más información o consultas, se encuentran habilitados los canales de contacto: WhatsApp 342 4067177 y el teléfono fijo 4748329 (interno 133).