Unión no pudo con Gimnasia en Santa Fe y se despidió del 2025

Unión cayó por 2 a 1 ante Gimnasia, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles del "Lobo" fueron convertidos por Manuel Panaro (18') y Enzo Martínez (23'), mientras que Cristian Tarragona descontó para el local a los 8 minutos del complemento.

El Tatengue no tuvo un inicio sencillo. A pesar de haber arrancado con decisión y de generar la primera aproximación antes del minuto de juego, con un centro atrás y un remate desviado, el Tate no logró sostener esa intensidad y Gimnasia aprovechó al máximo cada espacio.

El equipo platense abrió el marcador a los 17 minutos en una jugada que tomó por sorpresa al fondo rojiblanco. Piedrahita desbordó con comodidad por la izquierda y asistó a Panaro, quien llegó al área chica para definir sin problemas. Apenas seis minutos después, Enzo Martínez ganó en lo alto tras un córner de Barros Schelotto y puso el 2-0.

El golpe fue doble y desacomodó a Unión, que además quedó condicionado por la amonestación temprana a Mauricio Martínez. Aunque Gimnasia acumuló tarjetas, logró controlar el primer tiempo. El Tate tuvo su oportunidad más clara antes del descanso, cuando Tarragona quedó mano a mano con Insfrán y definió por arriba, pero el remate se fue apenas desviado.

Ya en el complemento, Unión realizó cambios ofensivos. A los 8 minutos, Tarragona marcó un golazo de chilena tras centro de Palavecino, que encendió la esperanza. Luego, hubo nuevas chances: un remate de Estigarribia que dio en el palo y otro de Del Blanco contenido por el arquero visitante.

Gimnasia resistió con orden y eficacia, y cerró los caminos hacia el empate. Con esta derrota, Unión quedó eliminado del Clausura 2025. El plantel volverá a entrenar en los próximos días y se aguardan definiciones sobre el futuro deportivo.