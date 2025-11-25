Deportes — 25.11.2025 —
Unión no pudo con Gimnasia en Santa Fe y se despidió del 2025
El Tatengue comenzó mejor y fue protagonista, pero dos goles en cinco minutos cambiaron el partido. A pesar del descuento en el complemento, no pudo empatar y se despidió del campeonato.
Unión cayó por 2 a 1 ante Gimnasia, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles del "Lobo" fueron convertidos por Manuel Panaro (18') y Enzo Martínez (23'), mientras que Cristian Tarragona descontó para el local a los 8 minutos del complemento.
El Tatengue no tuvo un inicio sencillo. A pesar de haber arrancado con decisión y de generar la primera aproximación antes del minuto de juego, con un centro atrás y un remate desviado, el Tate no logró sostener esa intensidad y Gimnasia aprovechó al máximo cada espacio.
El equipo platense abrió el marcador a los 17 minutos en una jugada que tomó por sorpresa al fondo rojiblanco. Piedrahita desbordó con comodidad por la izquierda y asistó a Panaro, quien llegó al área chica para definir sin problemas. Apenas seis minutos después, Enzo Martínez ganó en lo alto tras un córner de Barros Schelotto y puso el 2-0.
El golpe fue doble y desacomodó a Unión, que además quedó condicionado por la amonestación temprana a Mauricio Martínez. Aunque Gimnasia acumuló tarjetas, logró controlar el primer tiempo. El Tate tuvo su oportunidad más clara antes del descanso, cuando Tarragona quedó mano a mano con Insfrán y definió por arriba, pero el remate se fue apenas desviado.
Ya en el complemento, Unión realizó cambios ofensivos. A los 8 minutos, Tarragona marcó un golazo de chilena tras centro de Palavecino, que encendió la esperanza. Luego, hubo nuevas chances: un remate de Estigarribia que dio en el palo y otro de Del Blanco contenido por el arquero visitante.
Gimnasia resistió con orden y eficacia, y cerró los caminos hacia el empate. Con esta derrota, Unión quedó eliminado del Clausura 2025. El plantel volverá a entrenar en los próximos días y se aguardan definiciones sobre el futuro deportivo.