EE.UU. propone un plan de 28 puntos para la paz en Ucrania y espera respuesta de Kiev

Estados Unidos impulsa un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, que contempla garantías de seguridad, concesiones territoriales y un acuerdo de no agresión, según confirmó un funcionario del gobierno estadounidense.

La propuesta fue discutida en los últimos días por funcionarios del Pentágono y autoridades ucranianas. El presidente Donald Trump ya expresó su apoyo al borrador, aunque desde la Casa Blanca aclararon que el texto aún está en revisión y sujeto a negociación.

Entre los puntos centrales del plan, se destacan:

Ucrania renunciaría a integrar la OTAN , aunque podría postularse para ingresar a la Unión Europea.

Las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea serían reconocidas de facto como parte de Rusia .

Las provincias de Jersón y Zaporiyia se dividirían según la línea de frente actual .

Ucrania debería reducir su ejército a 600.000 efectivos .

No se permitiría el estacionamiento de tropas de la OTAN en territorio ucraniano.

Además, el plan prevé que aviones europeos permanezcan en Polonia, y que la central nuclear de Zaporiyia sea reactivada bajo supervisión internacional, con una distribución equitativa de su producción eléctrica entre Ucrania y Rusia.

La propuesta también contempla elecciones en Ucrania en un plazo de 100 días y que la reconstrucción del país sea financiada con 100.000 millones de dólares provenientes de activos rusos congelados.

En paralelo, Rusia sería reintegrada a la economía global y volvería a formar parte del G8, del que fue expulsada en 2014 tras la anexión de Crimea.

Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelenski reiteró que cualquier acuerdo debe respetar la independencia, la soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano, y aclaró que aún no ha mantenido contacto directo con Trump sobre el tema.

En tanto, la Unión Europea advirtió que cualquier resolución debe contar con el acuerdo de Ucrania y de los países europeos involucrados, y expresó reservas respecto a posibles concesiones unilaterales a Moscú.