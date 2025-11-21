Comenzó el ciclo de charlas para la reforma del Plan Director

Por Santotomealdía



Este jueves se llevó adelante en la Vieja Usina la primera jornada del Ciclo de Charlas Abiertas convocado por el Municipio, en el marco del proceso de reforma del Plan Director de nuestra ciudad. La actividad contó con la presencia de vecinos, instituciones, profesionales y autoridades, y marcó el inicio de una etapa clave para actualizar la herramienta que regula el desarrollo urbano desde 1979.

La apertura estuvo a cargo del intendente Miguel Weiss Ackerley, la presidenta del Concejo Municipal, Mity Reutemann, y el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich.

El primer expositor fue el arquitecto Miguel Rodríguez, Magíster en Gestión Urbana y decano electo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL. Rodríguez fue uno de los disertantes centrales de la jornada, con una intervención centrada en la necesidad de pensar la planificación urbana con una mirada de largo plazo y participativa.

Posteriormente, expusieron los arquitectos Gerónimo Poquet y Pamela Pallud, integrantes de la Comisión de Reforma del Plan Director. También tomaron la palabra el concejal Mario Montenegro, el arquitecto Paulo Chiarella y Claudio Arredondo, vecino e integrante de Ciudadanía Activa.

El ciclo de charlas continuará el próximo jueves 27 de noviembre y el 4 de diciembre, a las 19:00 horas en la Vieja Usina. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y quienes deseen participar como oradores deben registrarse al ingresar en la próxima jornada.