Perú prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao para combatir el crimen organizado

El Gobierno de Perú prorrogó este jueves, por 30 días, el estado de emergencia vigente en Lima y Callao, dos de las zonas más pobladas y conflictivas del país. La decisión busca reforzar la lucha contra el crimen organizado, la extorsión y el sicariato, según detalla la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida mantiene a la Policía Nacional de Perú (PNP) como autoridad encargada del orden interno, con apoyo directo de las Fuerzas Armadas. Además, implica la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad personal.

Durante la vigencia del estado de emergencia, se requerirá permiso oficial para realizar actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo, mientras que no se exigirá autorización para actos de menor escala.

El decreto establece también acciones complementarias, como el uso de satélites para el control territorial, restricciones específicas en los establecimientos penitenciarios y la participación de cadetes de la PNP y del Ejército en operativos de seguridad.

El presidente de transición, José Jerí, afirmó que su gobierno está “en guerra contra el crimen organizado” y que se adoptarán medidas “mucho más contundentes” para desarticular las redes delictivas que operan desde las cárceles. El estado de emergencia fue originalmente implementado el pasado 22 de octubre, con el propósito de “pasar de la defensiva a la ofensiva” en la política de seguridad.