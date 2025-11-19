Trump llamó “cerdita” a una periodista y la Casa Blanca defendió su reacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo episodio de agresión verbal contra la prensa. Esta vez, insultó a una periodista que le preguntó por el caso Jeffrey Epstein, y desde la Casa Blanca justificaron su reacción.

Todo ocurrió el viernes a bordo del avión presidencial, cuando Catherine Lucey, periodista de la agencia Bloomberg, le consultó por qué su gobierno se niega a hacer públicos los archivos vinculados con la investigación sobre el financista acusado de delitos sexuales. La pregunta fue directa: “¿Por qué no publica los documentos si no hay nada incriminatorio en ellos?”.

La respuesta de Trump fue inmediata y despectiva: “Cállate. Cállate, cerdita” (“Quit, Piggy”), le dijo, señalándola con el dedo. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un amplio repudio en medios de comunicación y organizaciones de prensa.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, defendió al mandatario y sostuvo que “la periodista se comportó de forma inapropiada hacia sus colegas”, al tiempo que justificó: “Si uno busca pelea, la encuentra”.

Según testigos del intercambio, el tono de la pregunta no fue inusual. En este tipo de encuentros, cuando el presidente se acerca a dialogar con la prensa a bordo del Air Force One, es frecuente que los reporteros levanten la voz e intenten interpelarlo al mismo tiempo.

El caso Epstein, que involucra delitos sexuales y conexiones con figuras del poder político y económico, representa un tema incómodo para el gobierno estadounidense. Trump mantuvo vínculos personales con el financista, quien se suicidó en prisión en 2019 antes de ser juzgado.

Además del agravio a Lucey, el martes Trump arremetió contra otra periodista, Mary Bruce, de la cadena ABC, quien lo cuestionó por un posible conflicto de intereses entre los negocios de su familia y Arabia Saudita. El mandatario respondió con enojo: “Creo que usted es una terrible periodista”, y añadió: “Se le debería retirar la licencia a ABC por difundir noticias falsas y erróneas”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el líder republicano intensificó su retórica contra medios a los que considera hostiles, multiplicando los enfrentamientos con la prensa.