El Gobierno Provincial devolvió más de $ 2.200 millones de saldos a favor de Ingresos Brutos.

En el marco de las medidas que desde el Gobierno Provincial se implementan, por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia para generar alivio fiscal a los sectores productivos, la Administración Provincial de Impuestos (API) lleva devueltos $ 2.217.545.658 en saldos a favor de Ingresos Brutos.

El secretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, destacó el alcance de la medida que responde a un reclamo de muchos años. “Fuimos dando respuestas claras e innovadoras, en principio con la determinación del reintegro directamente a la cuenta del contribuyente y luego ampliando el universo de solicitantes que puedan pedirlo, estén sin o con Riesgo Fiscal”, señaló.

A partir de agosto de este año, el monto máximo mensual para solicitar la devolución ascendió a $ 10 millones.

La iniciativa comenzó en abril y hasta el 15 de octubre lleva ingresados 2.282 pedidos. Para solicitar la devolución el trámite es sencillo y puede realizarse de manera online en www.santafe.gob.ar/api. Allí se debe seleccionar la opción “Ingresos Brutos – Solicitud Devolución / Compensación – Saldo a Favor Autorizado”.

Luego, ingresando al “Sistema de Gestión de Devoluciones” con CUIT y Clave Fiscal, el contribuyente deberá declarar su Clave Bancaria Uniforme (CBU). Una vez aprobada la solicitud, el monto será transferido automáticamente a la cuenta declarada.

Galíndez, expresó que “con este procedimiento podemos decir que logramos el objetivo de facilitar el acceso a los contribuyentes y agilizar trámites, con transparencia y certezas”.

Para concluir, el funcionario agregó que esta medida “no es un hecho aislado, ya que responde a una demanda de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia y se suma a los créditos fiscales a los sectores de comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, quienes pueden utilizar un porcentaje (a veces el 100 %) del pago que realizan de patente o impuesto inmobiliario, para reducir ingresos brutos”.