Restos humanos y un vehículo incinerado: crecen las incógnitas en torno al caso

Por Santotomealdía



El hallazgo de una camioneta completamente incendiada con restos humanos en su interior continúa generando incógnitas en una zona rural cercana a la Autovía 19, entre Colonia San José y nuestra ciudad. El episodio, que salió a la luz el martes por la mañana, permanece bajo investigación de la Fiscalía de Homicidios a cargo de Andrés Marchi.

Según se informó oficialmente este miércoles, el vehículo no tenía pedido de secuestro ni había sido denunciado como robado, lo que aumenta el misterio sobre su procedencia y sobre la identidad de la persona hallada en su interior. Se trataba de una Renault Trafic, en cuya parte trasera fueron localizados los restos óseos.

Los restos calcinados fueron enviados a la morgue judicial, donde especialistas intentarán determinar si pertenecen a un hombre o a una mujer, así como otras características que permitan avanzar en la identificación.

Además del vehículo incinerado, los peritos encontraron un sillón de madera a pocos metros, con posibles rastros de ADN en los apoyabrazos, lo que podría aportar indicios relevantes para la causa. El objeto fue secuestrado para ser sometido a pericias científicas.

El hecho fue descubierto tras una denuncia anónima recibida en la Subcomisaría 11 de San Agustín, que alertó sobre la presencia de un vehículo quemado en un camino rural de escaso tránsito. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Investigaciones (PDI) y personal forense.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que no habrá pronunciamientos oficiales hasta contar con elementos concretos.