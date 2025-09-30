Hallaron restos humanos en una camioneta incendiada en Colonia San José, cerca del límite con nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Un hallazgo escalofriante sacudió la tranquilidad rural de Colonia San José este martes por la mañana. En un camino de tierra, cercano a la Autovía 19 y muy próximo al límite con nuestra ciudad, fue encontrada una camioneta completamente incendiada con restos humanos en su interior.

El hecho se conoció cerca de las 10 de la mañana, a partir de un llamado anónimo que alertó a la Subcomisaría 11 de San Agustín sobre la presencia de un vehículo calcinado en la zona. Al llegar, efectivos policiales constataron la existencia de una Trafic reducida a chatarra, dentro de la cual se hallaron restos óseos calcinados, entre ellos lo que sería un cráneo.

De inmediato se montó un cerco perimetral y se dio intervención a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la Policía de Investigaciones (PDI). También participaron el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y peritos especializados, encargados de preservar la escena y comenzar las primeras pericias.

El fiscal de Homicidios Andrés Marchi se hizo presente en el lugar y quedó a cargo de la investigación. Según se informó, serán necesarias diversas medidas para establecer la identidad de la víctima, determinar la causa de muerte y conocer cómo llegó el vehículo al lugar.

Aunque en las primeras horas trascendieron versiones sobre un posible ajuste mafioso, desde la Fiscalía aclararon que no se adelantarán hipótesis oficiales hasta que se disponga de resultados concretos.

El hecho generó un amplio despliegue policial en la zona, de difícil acceso y con escaso tránsito, donde ahora se concentra el trabajo de los investigadores. Lo que resta establecer es quién era la víctima y qué circunstancias rodearon este crimen, que dejó como único rastro la imagen de un vehículo destruido por el fuego y restos humanos reducidos a cenizas.