Jubilados municipales recibirán el aumento en diciembre y enero, pero advierten que el impacto será limitado

Por Santotomealdía



Los jubilados municipales de nuestra ciudad percibirán el aumento del 10% acordado en la última paritaria de FESTRAM en dos tramos: un 5% en diciembre y otro 5% en enero. Así lo confirmó Osvaldo Cruz, referente del espacio de jubilados de ASTEOM, en una entrevista concedida a Radio Nova 97.5, donde brindó detalles sobre el alcance del acuerdo.

“Es una buena noticia, aunque insuficiente. Partimos de haberes muy bajos, y eso limita cualquier mejora porcentual”, explicó Cruz. Según detalló, la aplicación del incremento está sujeta al desfase habitual de 60 días respecto del sector activo, aunque esta vez lograron dejar en claro en el acta paritaria que el aumento debe ser trasladado al sector pasivo sin margen para interpretaciones.

El dirigente destacó la necesidad de dejar por escrito en el acta paritaria los porcentajes exactos, más allá de los cambios en la escala salarial del personal activo. “Cuando uno se jubila, pierde su categoría y pasa a cobrar un haber calculado sobre un promedio individual de los últimos diez años. Por eso necesitamos que el aumento esté claro y explícito”, explicó.

Además, Cruz remarcó que el monto en pesos que recibirán los jubilados es bajo, pese al porcentaje acordado. “Estamos hablando de aumentos de 15.000 a 20.000 pesos en promedio, que no alcanzan frente a subas como el 28% del boleto de colectivo o los aumentos de servicios”, afirmó.

Por otra parte, cuestionó la falta de diálogo con autoridades provinciales para discutir la situación del sector. “Seguimos sin un interlocutor válido a nivel provincial, mientras los días y los meses pasan”, dijo.

Finalmente, valoró el trabajo conjunto con ASTEOM y FESTRAM, y el fortalecimiento del espacio de jubilados municipales, que permitió “hacer oír nuestra voz” en la previa a la firma del acuerdo. Aun así, advirtió que los desafíos siguen siendo muchos, y que en noviembre está prevista una nueva instancia de revisión salarial.