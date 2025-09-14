Colón visita a Talleres con el objetivo de asegurar su permanencia

Colón afrontará este domingo un duelo determinante en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. Desde las 15:30, el Sabalero visitará a Talleres de Remedios de Escalada, en un partido correspondiente a la fecha 31 de la Zona B. El encuentro se disputará en el estadio Pablo Comelli, con arbitraje de Gonzalo Pereira y transmisión de TyC Sports Play.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán necesita al menos un empate para sellar matemáticamente su permanencia, en una temporada compleja donde la irregularidad y los cambios de entrenador marcaron el camino. El DT, que asumió hace tres semanas, introducirá tres variantes respecto al partido anterior, apostando por un esquema 4-4-2 con presión alta y mayor solidez defensiva.

Facundo Sánchez reemplazará a Gonzalo Bettini en el lateral derecho, mientras que Oscar Garrido volverá al mediocampo en lugar de Zahir Yunis, tras dejar atrás una lesión. Además, José Barreto ingresará por Luis Rodríguez en la delantera, buscando mayor movilidad y presión en la salida rival.

La probable formación sabalera será: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone y José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro.

En el banco no estará Lautaro Gaitán, quien volvió de una lesión pero fue bajado a Reserva por decisión del cuerpo técnico.

Del otro lado, Talleres (RE) llega con la soga al cuello. El equipo dirigido por Jorge Vivaldo está obligado a ganar: cualquier otro resultado decretará su descenso a la Primera B. En su última presentación, cayó 1-0 ante Temperley y acumula una racha negativa que lo dejó al borde del abismo.

El duelo en Remedios de Escalada enfrenta a dos equipos con urgencias distintas pero con el mismo objetivo: quedarse en la categoría. Para Colón, una victoria también significaría cortar una racha sin triunfos y tomar aire en una tabla apretada, mientras que para Talleres es la última oportunidad de seguir con vida.