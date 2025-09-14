Deportes — 14.09.2025 —
Unión va por un triunfo clave en La Plata para mantenerse arriba
El equipo de Leonardo Madelón enfrenta este domingo a Gimnasia en el Bosque, con la chance de lograr algo que no consigue desde hace 25 años: tres victorias consecutivas fuera de casa en Primera División.
Unión afrontará esta tarde un compromiso importante por la octava fecha del Torneo Clausura, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 15:00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro será arbitrado por Sebastián Martínez y transmitido por TNT Sports Premium.
El conjunto santafesino llega con el objetivo de consolidarse en los puestos de vanguardia de la Zona A y, al mismo tiempo, continuar alejándose de la zona baja de la tabla general. Con dos triunfos consecutivos como visitante en su haber, Unión buscará una tercera victoria fuera de casa, algo que no logra en la máxima categoría desde hace 25 años.
Para este partido, el técnico Leonardo Madelón podrá contar nuevamente con Maizon Rodríguez, quien se recuperó de un esguince en el tobillo izquierdo. El defensor central ingresará por Juan Pablo Ludueña, en lo que será la única variante respecto al equipo que venció a Racing.
El Tate formará con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
Del otro lado, Gimnasia también llega con todo definido. Alejandro Orfila recuperó a Norberto Briasco, quien volverá al once inicial en reemplazo de Jan Carlos Hurtado. El Lobo suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, y buscará hacerse fuerte en su casa para seguir en zona de clasificación a los playoffs.
La probable alineación del local será: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.
El partido promete ser intenso y con mucho en juego, con dos equipos necesitados de sumar para sostener sus aspiraciones. Para Unión, el desafío es doble: seguir creciendo en la tabla y escribir una página histórica en condición de visitante.