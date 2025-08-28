Viernes 29 de agosto de 2025

Acuerdo salarial: trabajadores municipales levantaron las medidas de fuerza

En una convocatoria reservada realizada horas antes del inicio del paro, los representantes de los intendentes y FESTRAM llegaron a un acuerdo que eleva los salarios un 7% en tres meses. La propuesta fue considerada superadora y permitió suspender las medidas de fuerza.

Hubo acuerdo en la paritaria municipal y se suspendieron los paros de FESTRAM. (Crédito: STD)
El entendimiento consiste en un incremento del 7% dividido en tres meses: 3% en agosto, 2% en septiembre y 2% en octubre de 2025. A diferencia de la propuesta anterior, que distribuía el mismo porcentaje en seis meses hasta diciembre, este nuevo esquema acelera los aumentos y fue considerado una propuesta superadora por los representantes sindicales.

El acta paritaria establece que el incremento será remunerativo y bonificable, se trasladará al sector pasivo y fijará un piso salarial que no podrá ser reducido. También impactará en el Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo de todos los trabajadores municipales y comunales, cualquiera sea su modalidad de contratación.

Con este acuerdo, quedaron sin efecto el paro de 24 horas que FESTRAM había dispuesto para este viernes y el de 48 horas con movilizaciones previsto para la próxima semana. Además, se resolvió la reactivación de una Mesa Técnica para avanzar en el análisis de las escalas salariales.

 

