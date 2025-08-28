Acuerdo salarial: trabajadores municipales levantaron las medidas de fuerza

Por Santotomealdía



En una convocatoria que se realizó en las horas previas al paro previsto para este viernes, los representantes paritarios de intendentes y presidentes comunales y de FESTRAM alcanzaron un acuerdo salarial que permitió suspender las medidas de fuerza anunciadas por la federación gremial.

El entendimiento consiste en un incremento del 7% dividido en tres meses: 3% en agosto, 2% en septiembre y 2% en octubre de 2025. A diferencia de la propuesta anterior, que distribuía el mismo porcentaje en seis meses hasta diciembre, este nuevo esquema acelera los aumentos y fue considerado una propuesta superadora por los representantes sindicales.

El acta paritaria establece que el incremento será remunerativo y bonificable, se trasladará al sector pasivo y fijará un piso salarial que no podrá ser reducido. También impactará en el Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo de todos los trabajadores municipales y comunales, cualquiera sea su modalidad de contratación.

Con este acuerdo, quedaron sin efecto el paro de 24 horas que FESTRAM había dispuesto para este viernes y el de 48 horas con movilizaciones previsto para la próxima semana. Además, se resolvió la reactivación de una Mesa Técnica para avanzar en el análisis de las escalas salariales.