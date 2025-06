En la sede del PJ, Cristina señaló a la Corte y advirtió: “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor”

Por Santotomealdía



En el marco de una jornada cargada de simbología para el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner encabezó este lunes un acto en la sede nacional del Partido Justicialista, donde recibió el respaldo de dirigentes, militantes y referentes partidarios ante la posibilidad de un fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

“Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor”, afirmó la exmandataria, quien apuntó directamente al oficialismo nacional y advirtió que su eventual detención no resolverá los problemas estructurales del país. “Creen que lo van a solucionar metiéndome presa. Que me metan presa si quieren, pero esto no se arregla con una detención”, agregó.

El acto tuvo lugar en la sede partidaria de Matheu 130, en ocasión del aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, y contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales, en un gesto de unidad en defensa de la expresidenta.

Poder Judicial y modelo económico

Durante su discurso, Cristina señaló al Poder Judicial como "otro PJ, el Partido Judicial" y denunció que el fallo forma parte de una estrategia para desarticular la organización popular. “Anunciamos una candidatura y se desataron los demonios”, ironizó.

En otro tramo, remarcó: “No nos sigan dividiendo inútilmente a los argentinos. Aún quienes se sienten antiperonistas terminan perjudicados por este modelo económico que ajusta a los jubilados, a los trabajadores, a los docentes”.

"Con la violencia no se negocia"

La expresidenta también hizo referencia a su intento de asesinato en 2022 y se definió como una "fusilada que vive". Rechazó las comparaciones con otros dirigentes judicializados: “No somos como la derecha mafiosa que se profuga tres años. Nosotros estamos acá y vamos a seguir estando".

Finalmente, insistió en que el rumbo económico actual tiene "fecha de vencimiento" y reclamó al presidente Javier Milei que reconsidere su estrategia: “Piensen otra salida. Esto no termina bien para nadie, ni siquiera para quienes hoy están en el poder”.