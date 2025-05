Otro robo en barrio Sarmiento: desvalijaron una casa en Moreno al 1600

Una vecina de barrio Sarmiento sufrió un robo en su vivienda ubicada en calle Moreno al 1600. El hecho ocurrió mientras la mujer se encontraba de viaje. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: le habían vaciado la casa.

“Yo la llamo tragedia porque fue realmente inesperado. Volví de un viaje tan lindo, había tomado todas las medidas posibles: cámaras de seguridad, pasadores, todo... y sin embargo entraron”, relató Viviana en una entrevista con el programa Cómo seguimos, por FM Nova 97.5.

Los delincuentes ingresaron aparentemente por ventanas corredizas y robaron cuatro televisores Smart, un equipo de música, ropa, zapatillas, combustible de una moto y hasta el DVR donde se registraban las cámaras de seguridad. “Me robaron todo. Yo empiezo de cero a mi edad, soy jubilada, no vivo mal, pero no tengo por qué quedar en la nada misma”, lamentó.

Según describió, los ladrones actuaron con conocimiento del lugar y se llevaron objetos de valor y con potencial de reventa. “Eligieron las zapatillas de marca, sacaron la nafta del tanque de la moto, dejaron el piso chorreado. Todo muy dirigido, muy claro que sabían lo que hacían”.

Viviana también halló indicios preocupantes en su casa: “Encontré un polvo raro, una sustancia, un gorro y herramientas como alambrecitos usados para forzar cerraduras".

La mujer destacó que ya realizó la denuncia policial y que la fuerza actuó correctamente. Aun así, mostró su preocupación por la situación social de fondo: “Me preocupa el deterioro mental, las adicciones, las madres que quedan solas... estamos hablando de cosas más profundas. Ya hay gente perdida”.

El caso se suma a una larga lista de hechos de inseguridad que afectan al barrio, y reaviva la preocupación de los vecinos por la falta de respuestas efectivas.

“Estoy desolada, no te dejan nada. Es muy impresionante, muy shoqueante. Recién ahora estoy cayendo”, concluyó.