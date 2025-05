Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida en Santa Fe

Melany Oriana Chambi, una adolescente que este lunes cumplió 16 años, está desaparecida desde el pasado viernes por la tarde. Fue vista por última vez cuando salía de su casa ubicada en calle Mosconi al 1800, en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe. Las cámaras de un domo de seguridad la captaron a las 14:10 corriendo por calle Corrientes. Vestía un pantalón largo a cuadros rosados y negros, remera azul y sandalias.

La adolescente salió sin celular, sin dinero ni documentos, lo que agrava la preocupación de su familia. Desde entonces no se ha tenido ninguna noticia de su paradero. La madre de Melany, María López, realizó la denuncia ante las autoridades y difundieron su imagen a través de medios de comunicación y redes sociales.

En declaraciones a Sol Play, María López expresó: "Desde el viernes no sabemos nada de ella. Estamos desesperados. Salió sin celular, sin plata, sin boleto. Es una nena. Le pido a quien la tenga, por favor, que la libere. La estamos buscando con el alma".

La familia de Melany teme que la desaparición pueda estar vinculada con situaciones previas que atravesaba la adolescente. Según contó su madre, la joven había sufrido bullying escolar, primero en la escuela N.º 512 y actualmente en la secundaria José Hernández. "La agredían porque no sabía pelear. No tenía amigas ni iba a casas ajenas. La cambié de escuela porque no aguantaba más el hostigamiento", contó María López.

Además, señaló que la adolescente usaba redes sociales y que la familia se había propuesto conversar con ella sobre los cuidados necesarios. El mismo viernes, planeaban hablar sobre los peligros de Instagram. La madre reveló que el teléfono de Melany fue entregado a la División de Trata de Personas para su peritaje y que se encontraron chats borrados, aunque sin contenido alarmante en principio.

"Nada hacía pensar que iba a tomar una decisión así. Nunca expresó la intención de irse. Hoy cumple años. La estamos esperando con los brazos abiertos", insistió su madre.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Melany puede comunicarse de forma inmediata al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.