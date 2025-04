El texto inédito del papa Francisco: “La muerte no es el fin de todo, sino un nuevo inicio”

“La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo inicio”, escribió el papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, en un texto inédito difundido por medios italianos y que adquiere una carga especial tras su muerte.

Se trata del prefacio del libro “En espera de un nuevo comienzo. Reflexiones sobre la vejez”, del cardenal Angelo Scola, arzobispo emérito de Milán, que llegará a las librerías este jueves 24 de abril, editado por la Libreria Editrice Vaticana.

El texto, fechado el pasado 7 de febrero, es una meditación personal del pontífice sobre el sentido de la vejez, el valor de la experiencia y la esperanza cristiana en la vida eterna, escrita semanas antes de ser internado por una neumonía bilateral, dolencia por la que estuvo hospitalizado durante 38 días, hasta el 23 de marzo. En sus líneas, Francisco reflexionó con profundidad sobre su etapa vital, entrelazando su propia experiencia con el pensamiento de su “querido hermano en el episcopado”.

“El título lo dice con sabiduría: es un nuevo comienzo, porque la vida eterna, que quienes aman ya experimentan en la tierra en las ocupaciones cotidianas, es el inicio de algo que no tendrá fin. Y es precisamente por eso que es un ‘nuevo’ comienzo, porque viviremos algo que nunca hemos vivido plenamente: la eternidad”, escribió el pontífice argentino, quien encontró en el libro de Scola “una combinación rara de experiencia personal y sensibilidad cultural”.

Francisco subrayó que envejecer no es un problema en sí mismo, sino una oportunidad espiritual y humana, según cómo se viva. “Es cierto que envejecemos, pero ese no es el problema: el problema es cómo envejecemos”, señaló. “Si acogemos con gratitud y reconocimiento el tiempo (incluso largo) en el que experimentamos la disminución de las fuerzas, el aumento del cansancio corporal, los reflejos ya no iguales a los de la juventud, pues bien, incluso la vejez se convierte en una edad de vida”.

En un pasaje especialmente significativo, Francisco reivindicó el uso del término “viejo”, el mismo que Scola utiliza para describirse. “No debemos tener miedo de aceptar el envejecimiento, porque la vida es vida y edulcorar la realidad significa traicionar la verdad de las cosas. Devolverle el orgullo a un término que con demasiada frecuencia se considera malsano es un gesto que debemos agradecer al cardenal Scola”, escribió. “Decir ‘viejo’ no significa ‘ser desechado’, como a veces nos hace pensar una cultura degradada del descarte”, añadió, en una crítica directa a los valores dominantes. “Decir viejo, en cambio, significa decir experiencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, reflexión, escucha, lentitud... ¡Valores que necesitamos desesperadamente!”.

El papa también abordó el papel de los abuelos en las sociedades contemporáneas, insistiendo en su importancia para el desarrollo integral de los jóvenes. “El papel de los abuelos es de importancia fundamental para el desarrollo equilibrado de los jóvenes y, en última instancia, para una sociedad más pacífica, porque su ejemplo, sus palabras, su sabiduría pueden inculcar en los más jóvenes una visión de largo plazo, la memoria del pasado y el anclaje en valores que perduren”, señaló.

La dimensión espiritual ocupa un lugar central en el texto. Francisco elogió las palabras de Scola sobre el sufrimiento y la muerte, que definió como “joyas preciosas de fe y de esperanza”. Mencionó como referencias teológicas las obras de Hans Urs von Balthasar y Joseph Ratzinger, dos figuras que marcaron su pensamiento. Aseguró que el texto nace no solo del intelecto, sino también “del afecto”, porque “el cristianismo no es tanto una acción intelectual o una elección moral, sino más bien el afecto a una Persona, ese Cristo que vino a nuestro encuentro”.

La carta cierra con una imagen cargada de simbolismo. Francisco evocó el momento en que se revistió con el hábito papal en la Capilla Sixtina, en marzo de 2013, y expresó su deseo de volver a abrazar “con gran estima y afecto” al cardenal Scola. “Ahora, ambos, más viejos que aquel día (...) pero siempre unidos por la gratitud hacia este Dios amoroso que nos ofrece vida y esperanza a cualquier edad de nuestra vida”.