A horas de las elecciones, el intendente denunció un intento de boicot con fines políticos

En su primera declaración pública tras las medidas de fuerza impulsadas por ASTEOM, el intendente Miguel Weiss Ackerley difundió un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Allí denunció "alertas sobre posibles sabotajes a maquinaria municipal”, habló de “una fuerte intencionalidad política partidaria detrás de estas acciones” y señaló expresamente que “participó activamente en el piquete un concejal que busca una nueva reelección, en lo que se presentó como una 'asamblea de empleados'”.

Para reforzar sus afirmaciones, el intendente adjuntó un video grabado en el obrador municipal, donde una mujer plantea explícitamente: “Si hoy no le reconectamos la basura, ¿quién lo va a votar a ellos el domingo? El paro tiene que seguir. Lo que hay que hacer es no sacar de la basura. Entonces el domingo, cuando vayan a la tienda a votar, que tengan la ciudad destruida de basura.”

La publicación del intendente está compuesta por varios párrafos, en los que detalla los hechos ocurridos durante y después del paro nacional del jueves 10 de abril, al que ASTEOM adhirió, y el paro local del viernes 11.

A continuación, el comunicado completo:

"El jueves 10 de abril hubo un paro nacional en contra de las "políticas de ajuste del gobierno nacional", y en Santo Tomé el gremio ASTEOM se adhirió.

Un día antes, desde el Municipio informamos que se iba a descontar el día a quienes no trabajaran, como lo hizo la Provincia y otras ciudades, porque el transporte público funcionaba normalmente ya que UTA no se había adherido.

Respetamos el derecho a huelga, pero eso no obliga al Estado Municipal a pagar salarios por jornadas no trabajadas.



La reacción fue desmedida: hubo un piquete (con el intento fallido de otro), se quemaron cubiertas (algo totalmente prohibido), cortaron calles y el humo afectó a la escuela que está enfrente, a vecinos, y hasta hubo gente que tuvo que llamar al 107.

La Policía y los Bomberos intervinieron.

Ese mismo día, recibimos alertas sobre posibles sabotajes a maquinaria municipal (maquinaria en la que venimos invirtiendo muchísimo), lo que dio lugar también a intervención policial.



Desde el comienzo detectamos una fuerte intencionalidad política partidaria detrás de estas acciones, que continuaron el viernes con asambleas y escasa actividad laboral. Incluso, participó activamente en el piquete un concejal que busca una nueva reelección, en lo que se presentó como una "asamblea de empleados", donde un concejal no tendría nada que ver.

En ese contexto también se expresaron abiertamente intenciones de no recolectar residuos para perjudicar a la ciudad "antes de las elecciones".



Hoy recibimos comentarios acerca de que el lunes no se trabajaría, pidiendo, por ejemplo, que comuniquemos una suspensión del inicio de clases en el Liceo Municipal.

Y digo "comentarios" porque no se nos notificó formalmente nada que implique, como en el ejemplo, suspender las actividades en una institución educativa.

Esto llevaría a pensar en un paro encubierto a través de una asamblea.



Reafirmamos nuestro respeto al derecho a manifestarse y a los reclamos justos que estamos trabajando en resolver. Pero no vamos a callarnos frente a intentos de boicot político.

Sabemos distinguir entre quienes reclaman con convicciones y quienes ensucian esos reclamos con prácticas irresponsables.

Desde el inicio de esta gestión estamos mejorando los espacios de trabajo, invirtiendo en maquinaria nueva y reparando la existente. Y vamos a seguir por mucho más, dotando a la ciudad de la mayor cantidad de equipos vista en todos los últimos años.



También, avanzamos con la revisión de recategorizaciones y pases a planta bajo criterios justos, como asimismo actualizamos el valor de la hora extra. Y en lo que refiere a salarios respetamos siempre las paritarias, como tiene que ser (y de las que no forma parte la Municipalidad de Santo Tomé).

Parece que a algunos les molesta que hagamos las cosas bien, que actuemos con legalidad, generando los estudios de situaciones y expedientes correspondientes, en lugar de encerrarnos en una oficina a "negociar", como esperan y como tanto se acostumbraron.



La Municipalidad de Santo Tomé avanza con el compromiso y el trabajo de muchos para construir una ciudad desde un Estado que realmente funcione y que para eso tiene que estar dotado de todos los recursos necesarios. Por eso estamos generando las políticas y la musculatura para que la estructura municipal logre la capacidad de respuesta a las necesidades de los vecinos.

Cada palo en la rueda, de los tantos que venimos recibiendo, no perjudica a un gobierno, sino a toda la comunidad.



No solo no nos vamos a callar, no solo no vamos a tolerar, sino que nos organizamos ante cualquier intento de frenar el funcionamiento de la ciudad. Ayer, por ejemplo, un funcionario con carnet de camión fue quien manejó uno de los camiones de recolección, y no fue la primera vez.

Así vamos a seguir: tomando todas las medidas necesarias para que la ciudad no se detenga.



Les pido no generalizar al interpretar este mensaje: la Municipalidad cuenta con muchos trabajadores 100% comprometidos y que me gustaría que puedan conocerlos a todos, porque a la exposición pública no la terminan teniendo todos los que realmente merecen reconocimiento".