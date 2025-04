Advierten que Estados Unidos podría dejar de comprar carne a la Argentina.

La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, quien defendió las medidas impuestas por el mandatario y aseguró que se busca proteger a la industria norteamericana.

“La gente eligió a este presidente disruptivo, incluso los estados pendulares lo votaron, para que ponga a Estados Unidos primero, no a India, no a China, no más carne de la Argentina, no más lácteos de Canadá, sino Estados Unidos primero”, dijo en una entrevista con Fox News.

“No hay nadie que vaya a pelear más inteligentemente o estratégicamente que Trump para todos los estadounidenses”, enfatizó la funcionaria.

El anuncio de Rollins se da en medio de los sacudones a la economía mundial por los aranceles recíprocos, que generaron caídas en los mercados. Pero además, podría chocar con las intenciones del gobierno argentino de conseguir un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Cabe mencionar que pese a la cercanía con el presidente Javier Milei, Trump incluyó a la Argentina entre los países a los que le impondría un aumento en los impuestos a las importaciones con el 10%, el piso mínimo, que también recayó en toda la región.