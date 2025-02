Nuevo récord histórico de demanda para un domingo en la provincia de Santa Fe

En el marco de una ola de calor que afecta a gran parte de Santa Fe, la Empresa Provincial de la Energía informó que ayer, a las 23.25, se registró un nuevo récord histórico de demanda de potencia en el sistema eléctrico santafesino para un día domingo. Con un registro de 2306.75 megavatios se superó la marca del pasado 10 de febrero, de 2.276,02 MW.

Esta demanda se da en un contexto de altas temperaturas que afectan a la región. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, Argentina está atravesando una nueva ola de calor estival, con temperaturas mayores a los 40°. En la provincia, varias localidades tuvieron sensaciones térmicas que superaron los 50°.

La EPE recuerda las vías de comunicación para dejar reclamos técnicos: 0800 777 4444, whatsapp al 342 5101000, chatbot de Facebook o Instagram /epeoficial, oficina virtual y la web www.epe.santafe.gov.ar.

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad.

A través del sistema de alertas tempranas por olas de calor y salud del Servicio Meteorológico Nacional se procura anticipar a la población, con la mayor antelación posible, situaciones meteorológicas extremas y sus posibles efectos en la salud.

Consejos de la EPE para bajar el consumo

Desde la EPE se recordaron además los consejos para moderar el consumo de energía:

* Usar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°. Cada grado por debajo de esa marca, produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10 %.

* Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo.

* Mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado y evitar fugas que deriven en un derroche de energía y, por lo tanto, de consumo.

* Utilizar lámparas de bajo consumo.

* Reducir consumos ociosos de electricidad (luces y electrodomésticos encendidos a solas, sin que ningún miembro del hogar los esté utilizando, vidrieras durante el día o fuera del horario comercial, burletes de heladeras defectuosos, etc.)

* No dejar los artefactos del hogar en stand by (estado suspendido) porque así también consumen electricidad innecesariamente.

* Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase A. A mejor clase, menor consumo.