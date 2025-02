“La discusión de la Constitución no es un debate abstracto: tiene que ver con la vida cotidiana de las personas”.

La diputada Claudia Balagué, el concejal Leonardo Caruana y la exvicegobernadora de Santa Fe Griselda Tessio encabezaron este sábado en Rosario una reunión de candidatas y candidatos a convencionales constituyentes de toda la provincia por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) para avanzar en la construcción de las propuestas para llevar a la próxima Asamblea Constituyente.

El encuentro contó también con la participación del diputado provincial Carlos del Frade y los candidatos a convencionales Guillermo Campana y Verónica Benas, con el fin de debatir sobre las propuestas y definiciones de cara a las elecciones del próximo 13 de abril.

El encuentro reflejó la ampliación de la presencia territorial del Frente Amplio por la Soberanía que ha logrado la postulación de seis candidatas y candidatos a convencionales reformadores departamentales. Junto con la candidatura por el departamento Rosario de la exconcejala rosarina Lorena Carbajal, se suman las candidaturas de Javier Dócola en San Lorenzo, Luis Gorosito en San Javier, Fernando Mauroni en Iriondo, Julio Secreto en General López y Mariana Meza en General Obligado.

Ante la derechización y la banalización de la política, el FAS propone compañeras y compañeros con coherencia, militancia y valor para debatir la Reforma de la Constitución de Santa Fe con propuestas que garanticen y, al mismo tiempo, amplíen los derechos conquistados por los sectores populares, las diversidades, los feminismos, los pueblos originarios, las y los trabajadores y jubilados y jubiladas a través de una larga historia de luchas colectivas y democráticas.

“Creemos fervientemente que la nueva Constitución de la provincia debe contener todas las voces, las miradas y las realidades de las y los santafesinos, por eso queremos ser quienes lleven esas voces a la discusión”, señaló Balagué, autora de un proyecto de reforma que propone afianzar el modelo de gobierno republicano, quien ya como candidata a convencional reformista viene realizando asambleas participativas para recoger propuestas e inquietudes en distintas localidades de toda la provincia.

“Estamos en un momento político bisagra en la Argentina, como fue el regreso de la democracia en 1983 o la crisis institucional y política del 2001. Por eso, hay pocas opciones: tenemos que salir con nuestras convicciones, nuestros ideales, nuestras propuestas, con los ejes que planteamos para construir una mejor democracia y para que la gente vuelva a creer que este es el camino para vivir mejor, dignamente, con más igualdad, en la Provincia de Santa Fe y en la Argentina. Es un momento con una responsabilidad política única, en un tiempo muy complejo y con mucha crueldad”, subrayó Balagué.

Por todo esto, la candidata constituyente, formuló que cuando hablamos de la Constitución “no lo hacemos en abstracto, la clave de lo que queremos transmitir es que tenemos una carta con más de sesenta años y es preciso actualizarla orientada a los valores y principios que representa el FAS. No buscamos bajar ninguna de las banderas ni ninguno de los derechos conquistados hasta ahora, sino tratar de trabajar en los nuevos derechos para construir una mejor democracia”.

El diputado Carlos del Frade, por su lado, marcó: “Queremos parir una fuerza política que no abandone ninguno de los ideales que constituyeron la Provincia de Santa Fe. Esa diversidad de corrientes y pensamientos, de identidades políticas, nos da un orgullo extraordinario. Queremos transformar la realidad para hacerla más humana en cada ciudad y cada comuna de este territorio, en un mundo cada vez más cruel y tenebroso, con una neocolonia fascista como es hoy la Argentina de Trump y Milei, con un gobernador que dice que no va a haber espacio para ningún tipo de garantismo y saludan, junto al intendente de la ciudad más importante de la Provincia, una ley como la RICO de 1970, supuestamente antimafia, pero que ya vimos cómo fracasó”.

En ese sentido, el legislador planteó claves fundamentales para revertir esta situación: “Nosotros venimos a democratizar la democracia, que supone la participación ciudadana en cualquier lugar del Estado; con ética pública, porque lo que es de todos debe ser cuidado por todos, desde el trabajo, la educación, la salud, la jubilación, porque solamente en Rosario y Santa Fe tenemos 900.000 personas pobres en la provincia que más exporta de la Argentina por la cobardía y el silencio del gobernador”.

Por su parte, el concejal del Frente Amplio por la Soberanía y candidato a constituyente Leonardo Caruana destacó la vocación de “trabajar para construir una Constitución que dé lugar a una Santa Fe moderna, justa e igualitaria. Una Santa Fe participativa en donde todas y todos seamos parte de la transformación de nuestra provincia”. En ese camino, destacó que no se trata sólo de hablar de la duración de los mandatos políticos sino también de que “desde el Frente Amplio por la Soberanía planteamos, con convicción, que vamos a llevar la voz de nuestros principios para que podamos discutir los aspectos más profundos de esta reforma que tienen que ver con acercar esos enunciados fundamentales a la vida cotidiana de las personas”.

Uno de los puntos fundamentales, destacó Caruana, es el derecho a la salud o la educación: “Seguramente en estos días vamos a escuchar debates sobre estos temas. Me parece fundamental detenernos en esos debates y profundizar qué significan porque creo que hay más de un ejemplo en la Argentina, como la Constitución de Tierra del Fuego, que no solo plantea el derecho a la salud si no que también formula el acceso a la atención y a los medicamentos esenciales para que ningún adulto mayor tenga que pensar o elegir entre comer o comprarse sus remedios. Eso tiene que tener rasgo constitucional en la Provincia de Santa Fe”.

La exvicegobernadora y también candidata Griselda Tessio destacó, por su lado, que “es muy importante explicar a los ciudadanos de a pie que descreen de esta elección –porque el lunes 15 no tienen qué darle de comer a sus hijos– que una Constitución no garantista implica vivir en la sospecha permanente, en la angustia, del azoramiento, de llevar el DNI incrustado en la muñeca (como hacíamos en la dictadura) por si nos detenían en cualquier momento en un retén policial, o que sus domicilios sean allanados o no cuenten con el apoyo legal en caso de una detención como menciona el articulo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, no tener un salario digno o un techo”.

Sin embargo, por otro lado, mencionó que una Constitución garantista, como la que proponemos nosotros desde el Frente Amplio por la Soberanía, donde “la idea fundamental, la proa de este buque insignia, sea la dignidad de los hombres y mujeres de la provincia, que no pueda ser mancillada por ningún gobierno, ninguna ley” es la que propone este espacio político.