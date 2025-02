El escándalo de la criptomoneda: ya hay más de un centenar de denuncias en la Justicia contra Milei

El escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, impulsada este sábado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, ya escaló al ámbito judicial. Según fuentes del Poder Judicial, hasta este domingo por la tarde se registraron 112 denuncias penales contra el mandatario en distintos juzgados federales del país.

La Justicia deberá determinar si Milei incurrió en algún delito al difundir $LIBRA, una criptomoneda que tuvo un abrupto ascenso en su cotización tras la publicación del presidente y luego se desplomó, dejando a miles de inversionistas con pérdidas significativas. En un primer momento, Milei mantuvo el posteo en su cuenta oficial de la red social X, pero horas después lo eliminó y se desligó del tema con una nueva publicación.

De ese total, 111 presentaciones fueron realizadas de manera digital y comenzarán a ser tramitadas este lunes, cuando las dependencias judiciales retomen su actividad. Sin embargo, una denuncia fue radicada en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya quedó bajo la órbita del fiscal federal Guillermo Marijuan. La presentación fue realizada por un ciudadano identificado como Miguel Ángel Heredia y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.

"Apoyé un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión", escribió el mandatario. Luego, fiel a su estilo, apuntó contra la oposición y los medios de comunicación, acusándolos de intentar "sacar rédito político" de la situación.

Desde el ámbito legal, las opiniones están divididas. Algunos especialistas, como el abogado Jorge Grispo, sostienen que una publicación en redes sociales, por sí sola, no constituye un delito. "El derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional", argumentó.

Sin embargo, otros juristas consideran que el accionar del presidente podría encuadrarse en delitos financieros. "Las redes sociales pueden ser un canal para cometer ilícitos, especialmente si hay un engaño deliberado para inducir a error a las personas", advirtió el abogado Daniel Kiper.

Entre los denunciantes figuran el ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, quien acusa a Milei de "estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros". También presentaron denuncias integrantes de organizaciones civiles y el abogado Gregorio Dalbón, quien amplió la acusación contra la hermana del presidente, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios y empresarios ligados al gobierno.

La causa comienza a tomar impulso y la Justicia deberá definir los pasos a seguir. En un escenario político cada vez más tenso, el caso de la criptomoneda $LIBRA suma un nuevo capítulo de incertidumbre en el gobierno de Javier Milei.