La Copa Argentina comienza en Santa Fe con Boca y Argentino de Monte Maíz

Este miércoles, a partir de las 21:10, en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, Boca Juniors y Argentino de Monte Maíz darán inicio a la Copa Argentina 2025.

Por la instancia de 32avos de final, el Xeneize buscará ganar su primer partido oficial del año antes de levantar el telón en el Apertura de la Copa de la Liga. El conjunto cordobés pertenece al Torneo Federal A y ya había protagonizado el estreno del certamen el año pasado ante Estudiantes de La Plata.

El que pase de ronda esta noche, se medirá con el ganador de la llave que enfrentará a Atlético Tucumán y All Boys. Además, Boca solamente podrá toparse con River en una hipotética final.

Si bien todavía no hay demasiadas certezas en torno al once inicial de Boca, está confirmada la ausencia de Cristian Lema por una inflamación en el tobillo izquierdo que le impidió entrenarse con normalidad el lunes, pese a no tener ninguna lesión de gravedad en la zona de la que viene de recuperarse recientemente.

La principal novedad por la ausencia de Edinson Cavani. No padecería un inconveniente físico puntual, pero la brava seguidilla de partidos que disputará el plantel entre fines de enero y febrero (11 en aproximadamente 40 días) llevó a Gago a dejarlo afuera de la nómina, para que llegue en óptimas condiciones al domingo contra Argentinos Juniors, por la primera fecha del Torneo Liga Profesional.

Otra novedad importante se relaciona con el posible estreno de Ander Herrera. El español, procedente de Athletic Club de Bilbao, fue probado como volante titular por el entrenador y podría cumplir su sueño de jugar con la camiseta azul y oro.

Por otro lado, el elenco cordobés, participante del torneo Federal A, busca dar el golpe más grande de toda su historia. Sufrió una dura inundación en 2014 que tapó buena parte del estadio Modesto Marrone. El club fue salvado gracias al aporte de sus socios y ahora jugará el encuentro inaugural de la Copa Argentina por segunda vez consecutiva (perdió 3-0 con Estudiantes de La Plata en 2024).

"Es tocar el cielo con las manos que te toque un club como Boca. Se pusieron a disposición y les dije que iba a ser duro jugar contra nosotros", dijo tras el sorteo Claudio Nebbia, presidente del Raya.