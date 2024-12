Accesibilidad: una deuda pendiente de Santo Tomé

Por Santotomealdía

Santo Tomé sigue creciendo de manera desordenada, y la planificación urbana inclusiva continúa siendo una gran deuda pendiente. Día a día, las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o transitoria, enfrentan enormes obstáculos para movilizarse y llevar a cabo sus actividades cotidianas.

“La accesibilidad es necesaria no solo para las personas con discapacidad, sino también para futuras mamás, personas que cursan tratamientos, adultos mayores, madres y padres que llevan sus bebés en cochecitos e incluso mascotas con alguna lesión que reduce su desplazamiento”, explica Hernán Martínez, vecino de nuestra ciudad.

Hernán tiene 52 años y, hace un tiempo atrás, padeció una lesión medular que lo obliga a movilizarse en silla de ruedas. Antes de ese incidente, ya había presentado diversas propuestas para que la ciudad avance en una planificación urbana inclusiva. “Esto acentuó mi idea de aportar por la accesibilidad en Santo Tomé: la accesibilidad puede ser necesaria de un día para otro, para cualquier persona, ante un imprevisto de salud”, comentó a Santotomealdía.

“No se puede salir a la calle”

Hernán plantea que la falta de accesibilidad no perjudica únicamente a las personas que tienen una discapacidad, sino que hace que muchos comercios pierdan potenciales clientes. “Esta realidad nos deja a las personas con alguna discapacidad fuera de lo que es el consumo comercial: no podemos acceder a algunos negocios porque no tenemos cómo llegar”, explica.

“Lo que pasó con el puente, donde pudimos ver muchos vehículos con permisos por discapacidad, lleva a preguntarse: ¿dónde está toda esa gente que no la vemos en la ciudad? ¿Por qué no la vemos en la ciudad? No la vemos porque no se puede salir. Todas esas personas que pasaban por el puente, después, el resto del día y de la semana, no se la ve, ni en plazas, ni en bares, ni en comedores, ni en la costanera, por la sencilla razón de que la accesibilidad no está acorde a la cantidad de personas con discapacidad”, agrega.

Indudablemente, las ciudades inclusivas necesitan mucho más que veredas y edificios accesibles para personas con discapacidad motriz. Las rampas de acceso para sillas de ruedas y servicios sanitarios accesibles son imprescindibles, en el marco de una planificación urbana integral que tenga en cuenta las necesidades de todas las personas.

“Además de rampas, que deben ser construidas a conciencia y no con una inclinación que sea imposible subir, hacen falta las dársenas de estacionamiento, señalamiento, algún sistema para que las personas que no ven puedan cruzar una calle, como también hace falta en los bares lo que es el menú braille”, reclama Hernán Martínez.