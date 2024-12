Pullaro destacó que “el desafío es dejar un mejor y fortalecido sistema educativo en la provincia”

En el marco del Programa 1000 Aulas, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó este martes convenios con 64 municipios y comunas para la construcción de 75 aulas en diferentes establecimientos escolares de los 19 departamentos, con una inversión del Gobierno provincial de más de 3.500 millones de pesos. Cada aula demandará una inversión de 48 millones de pesos.

Durante el acto, en el salón Blanco de Casa de Gobierno, Pullaro señaló que “este programa surgió cuando debatíamos políticas públicas de educación y vimos que había que poner en orden un sistema donde el Estado invertía muchos recursos, pero el impacto en la calidad educativa no era el esperado; esto no era culpa de los maestros o directivos, era culpa de que había un sistema completamente desorganizado que no establecía claramente cuáles eran las prioridades”.

“Durante un año y medio recorrimos cada una de las regiones de la provincia; hicimos muchas reuniones con docentes para priorizar los aprendizajes y visitamos escuelas donde muchos directivos nos decían: ‘acá nos falta un aula’. Por eso invertimos en este programa y cubrir esta falencia”, agregó.

A continuación, Pullaro señaló que “vienen reformas más profundas en el sistema educativo, pero sí a una escuela le falta una lamparita, no tiene gas o pintura, todas las reformas que pretendamos hacer se vienen abajo. Por eso tenemos que trabajar mucho para que la comunidad educativa: chicos, chicas, maestros, asistentes escolares y directivos puedan tener las condiciones adecuadas”.

“Este año establecimos un objetivo de 250 aulas, y llegamos a las 333; el año que viene tal vez lleguemos a las 1000, que era la meta a cuatro años. Luego, el desafío serán las nuevas escuelas que tenemos que hacer en función del crecimiento poblacional de Santa Fe para, en tres años y siete días, que va a terminar nuestro mandato, dejar un mejor y fortalecido sistema educativo”, concluyó Pullaro.

El acto se realizó en el salón Blanco de Casa de Gobierno. (Foto: GSF)

Primera meta cumplida

A su turno, la vicegobernador Gisela Scaglia indicó que “me llena de orgullo saber que cumplimos con nuestra primera meta, que era devolver a los chicos la posibilidad de estudiar en un salón y en un banco”; y destacó “el compromiso de intendentes y presidentes comunales de terminar la obra”.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, señaló que “creemos que el Estado es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, por eso ejecutamos este programa, que empezó en la escuela y termina en la escuela, porque la educación no se construye en ningún lugar que no sea en el aula, con un docente y un chico, aprendiendo. Cuando anunciamos algo es porque el presupuesto y el proyecto ya está, y en este caso la plata va a estar girada en los próximos días, y las aulas terminadas en tres meses”, concluyó Goity.

A continuación, la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martín, señaló que “estamos firmando el último gran convenio de construcción de aulas. Trabajamos todos los días para cumplir la premisa del gobernador de que a ninguna escuela le falte nada; esto hay que hacerlo con programas, con acciones y con ideas concretas. Hoy estamos invirtiendo más de 45.000 millones de pesos en infraestructura escolar”.

Diálogo institucional

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó “los logros obtenidos en las diferentes áreas del Estado, particularmente en materia educativa, como la no repitencia, la mayor cantidad de días de clases, el incentivo a los docentes, y mejoras edilicias en las escuelas”.

Por último, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Clara García, resaltó “el diálogo del ministro con directores, coordinando mejoras edilicias. Este es el norte que el gobernador nos plantea: avanzar en una infraestructura de calidad para el sistema educativo”.

También estuvieron presentes los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; y las secretarias de Educación, Carolina Piedrabuena, y de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis.

1000 Aulas

Con este programa el Gobierno provincial busca mejorar la infraestructura escolar para posibilitar que los aprendizajes se desarrollen en contextos adecuados para el alumno. En lo que va de 2024 ya están en ejecución 259 aulas con una inversión que asciende a 17 mil millones de pesos.