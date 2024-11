Comienza hoy la Feria del Libro de Santa Fe

Desde este miércoles 6 hasta el domingo 10 de noviembre tendrá lugar la XXX Feria del Libro Santa Fe, organizada por la Universidad Nacional del Litoral, la Municipalidad de Santa Fe y el gobierno de la Provincia.

La iniciativa abrirá sus puertas en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150) con propuestas para encontrarnos con las letras y las lecturas. La invitación es de acceso libre y gratuito y se podrá visitar el miércoles 6, jueves 7 y domingo 10 de 16 a 22 hs; y el viernes 8 y sábado 9 de 16 a 23 hs.

La apertura oficial con presencia de las autoridades de las instituciones organizadoras se realizará hoy a las 19 en el Auditorio Central Ariel Ramírez. Una vez finalizado el acto, Diana Bellessi tendrá a cargo la lectura inaugural: la autora compartirá una serie de poemas de "Tener lo que se tiene", su poesía reunida editada por Adriana Hidalgo; y algunos inéditos que publicará el año que viene.

Esta edición la Feria del Libro contará con la presencia de más de 70 librerías y editoriales de toda la región. Cabe destacar que las actividades se desarrollarán en el hall de la Estación Belgrano, incluyendo Brew Pub que se convertirá en la Sala Bar Juan José Saer, la planta alta de la Estación que incluye dos aulas de la Escuela de Idiomas, cuyas salas y auditorios llevarán el nombre de grandes referentes de las letras santafesinas, y la sala auditorio Ariel Ramirez que funcionará como escenario central de las presentaciones.

Además, la Feria alojará la programación del XVIII Argentino de Literatura que desde hace 18 años propone la Universidad Nacional del Litoral con la participación de referentes de la región y el país. El Prof. Carlos Altamirano brindará una conferencia y se desarrollarán las tradicionales mesas de crítica, narrativa y poesía.

La información completa puede consultarse en las redes sociales de la Feria y de las instituciones organizadoras, y también en santafeciudad/capitalcultural/feriadellibro