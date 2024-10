La recolección de residuos domiciliarios vuelve a realizarse de lunes a viernes

Por Santotomealdía

La Municipalidad de Santo Tomé puso en vigencia este lunes un nuevo esquema de recolección de residuos domiciliarios, que contempla la prestación del servicio de lunes a viernes, con una nueva sectorización de la ciudad.

Según el diagrama difundido, en el turno matutino (zona centro-oeste de la ciudad) la recolección se realizará diariamente entre las 7 y las 13 horas. Por su parte, en el sector vespertino (zona centro-este de Santo Tomé) el servicio se llevará a cabo entre las 13 y las 19 horas, durante los cinco días hábiles de la semana.

Para el primer turno, el Municipio aconseja sacar los residuos embolsados a partir de las 22 horas del día anterior y antes de las 7 horas del día de recolección. En cuanto al turno tarde, la recomendación es disponer los residuos a partir de las 6 horas y antes de las 13 horas del mismo día de recolección.

Plano con la nueva sectorización para la recolección de residuos.

“Los fines de semana no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios, en tanto que la recolección se efectuará en plazas, paseos, etc., pero no en viviendas particulares”, informaron

Finalmente, ante cualquier consulta o reclamo sobre el servicio de recolección de residuos domiciliarios, recordaron que hay que comunicarse al 08005556464, de lunes a viernes de 6 a 18 horas y sábados y domingos de 10 a 16 horas.