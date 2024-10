Lewandowski presentó en ADIMRA la Ley de Inversiones Productivas: "Las pequeñas y medianas empresas son el corazón productivo de Argentina"

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, acompañado por el exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, presentó este jueves el proyecto de Ley de Inversiones Productivas ante la comisión directiva e industriales nucleados en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). El encuentro forma parte de una serie de presentaciones que viene realizando el legislador ante distintas entidades empresariales y sectoriales.



"Las pequeñas y medianas empresas son el corazón productivo de Argentina", afirmó Lewandowski al comienzo de su presentación y añadió: "El campo es importante, pero también lo es el valor agregado que se le puede dar a toda su producción y sumando la economía del conocimiento".



En ese sentido sostuvo: "Estamos ante un escenario en donde claramente que a la producción no la tienen en cuenta, tampoco a la pequeña y mediana empresa. Yo no escuché nunca hablar al presidente ni a sus ministros sobre qué van a hacer con el aparato productivo y el día a día de las empresas".



"Esta es una iniciativa para fomentar el desarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de un esquema de incentivos fiscales y financieros, que busca estimular la inversión, la generación de empleo y la competitividad". La idea surgió "con la presencia de ustedes, que fue realmente muy importante, cuando se realizaron las plenarias del tema RIGI. Todos fueron muy claros, entendieron y expresaron absolutamente lo que se iba a venir con la aplicación de ese régimen", explicó Lewandowski.



A su turno, Kulfas dijo: "Me parece muy positivo lo que está planteando Marcelo (Lewandowski), justamente para poder ofrecer una herramienta que por lo menos trate de equiparar los beneficios para la industria nacional y darles algunos apoyos porque de esta manera sino es muy desigual. Me parece que así como ha sido creado el RIGI es muy malo, pero creo que está bueno para abrir de esta manera la discusión de este régimen, que quedó ahí cerrada con fórceps".



Por último el senador nacional advirtió: “Si nosotros no tenemos el acompañamiento de todas las entidades, de los sindicatos, de las distintas ramas que están padeciendo lo que claramente es la destrucción del aparato productivo, con gente en la calle y fábricas cerrando; si no nos ponemos espalda con espalda, codo a codo, para defender este tipo de propuestas nos llevan puestos a todos: a ustedes sus fábricas y a los trabajadores, la vida".