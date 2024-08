Altos de la Ribera: un jardinero está detenido desde hace varios días por un robo que habría cometido el empresario-ladrón

Por Santotomealdía

El escándalo desatado en las últimas en el country Altos de la Ribera por la detención de un empresario millonario que ingresó a robar en la casa de un vecino, sumó nuevos detalles que exacerban la polémica y aumentan la indignación.

Según reveló Martín Riveros, presidente del barrio privado, un hombre que realiza trabajos de jardinería se encuentra detenido desde hace varios días, señalado como supuesto autor de otro robo a una vivienda. La persona que lo habría acusado es Lucas N., el pseudo empresario detenido este miércoles.

“Me llegó la denuncia de otro vecino y armando la historia por atrás es increíble”, comentó Riveros, consternado, en una entrevista brindada al programa Creo, en radio Aire de Santa Fe.

“Lo que digo lo que me han dicho, no lo he visto, pero aparentemente el jardinero está preso porque esta persona le dijo: no era yo, era vos”, detalló. Seguidamente, explicó que la víctima del supuesto robo del jardinero era amiga de Lucas N: “Son amigos y le dijo, sí, yo te creo a vos y marche preso”.

Más robos

En otro tramo de la entrevista, el presidente del country contó que en los últimos meses tomaron diversas medidas para reforzar la seguridad del barrio, con motivo de los reiterados hechos de inseguridad. “Hace unos tres meses, más o menos, venimos teniendo permanentemente situaciones de vecinos que nos dicen, che, loco, me faltó plata”.

Puntualmente, luego de la detención del empresario, la policía recibió otra denuncia, que da cuenta del robo de una cuantiosa suma de dinero y gran cantidad de joyas de oro, en otra casa de Altos de la Ribera. Más atrás en el tiempo, varios robos no fueron denunciados.