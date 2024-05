Con foco en la innovación: la UNL celebró 30 años del Cetri Litoral

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) conmemora este 2024 los 30 años de la puesta en marcha del Centro para la Transferencia de los resultados de la Investigación (Cetri Litoral) y lo celebró en un acto conmemorativo llevado a cabo en el Paraninfo de la UNL.

El acto convocó a autoridades de la UNL, integrantes de la secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación, representantes de los gobiernos provincial de Santa Fe y Entre Ríos, autoridades municipales, legisladores provinciales, referentes de organismos provinciales y nacionales de ciencia, tecnología e innovación y actores del sistema socioproductivo,

El rector de la UNL Enrique Mammarella compartió con los presentes el recorrido histórico que llevó a la creación y puesta en marcha del CETRI, pasando por los principales momentos y decisiones políticas e institucionales que dieron nacimiento al organismo. Destacó la gestión del ex rectores, como Mario Barletta, cuando previamente, en ocasión de estar al frente de la secretaria de Ciencia y Técnica, comenzó a idear la transformación de los servicios y la creación del Centro: “La decisión fue que se trazara una política de Estado y que imprimiera la diferencia. Ese es el compromiso de muchos de los programas de la UNL, que marcan una política pública en la Universidad Nacional del Litoral, que no se trata de políticas de gobierno, sino que los trasciende. El gobierno de la UNL, a través de los claustros, piensa estratégicamente en futuro y en consolidar experiencias”.

Y agregó que “30 años después podemos mostrar orgullosamente continuidad, crecimiento permanente y una política única y distintiva en nuestro país, que ha seguido dando frutos a través del Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC), de la Aceleradora Litoral y que seguirá teniendo eslabones para continuar tejiendo ese entramado UNL junto a todas las instituciones presentes y con las que quieran trabajar con nosotros, porque eso es lo más importante: somos una Universidad en el territorio, comprometida, pensada para dar respuestas a la región del Litoral y que está dispuesta siempre a ir por más”.



Como resultado de 30 años de trabajo, la UNL ha gestionado más de 700 proyectos de vinculación tecnológica por año: ya sean por servicios tecnológicos desarrollados con empresas para la innovación y modernización o trabajos de la propia universidad, muchos con financiamiento gestionado desde esta oficina; y 217 patentes presentadas en 18 países. Se destacan un gran número de emprendimientos y empresas que se han puesto en marcha con el acompañamiento de los diferentes programas, lo que significa más empleo regional y mayor respuesta a las necesidades sociales; y alrededor de 100 capacitaciones impartidas por año. Esto es resultado de políticas y acciones que se iniciaron hace muchos años y se continuaron, potenciaron y desarrollaron hasta la fecha, en un esfuerzo que involucra a todas las Unidades Académicas y los Institutos de Investigación.

Mammarella hizo entrega además de una placa en reconocimiento al Cetri Litoral por tres décadas de compromiso con su misión institucional a autoridades del CETRI, a la primera personal nodocente y a todo el personal de dicho organismo.

Una invitación a conversar sobre vinculación tecnológica, innovación y desarrollo

El aniversario del CETRI Litoral constituyó una ocasión propicia para reflexionar en clave de la vinculación tecnológica, la innovación y el desarrollo, a partir de las experiencias y aportes de representantes de los sectores científico tecnológico, productivo y Estado. Ellos fueron Diego Esborraz, director de Over SRL; Francisco Tibaldo, socio fundador de Ingeap SAS; Cristian Chiavassa, vice presidente de Chiavassa SA y Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.

Acerca de cómo ha sido la vinculación con el Cetri y el significado de ser innovadores, Diego Esborraz, titular de OVER, una empresa especializada en la producción, comercialización y distribución de productos de alta calidad para uso en medicina veterinaria, destacó: “Para nosotros innovar es una tradición, siempre fue poner el futuro en la agenda del día a día o en el presente y es una estrategia para generar valor y subsistir a largo plazo. Con el Cetri hemos trabajado en muchos proyectos como la generación de antibióticos de larga duración y única aplicación, hemos generado antiparasitarios para gatos que traten parásitos internos, pero de aplicación externa, entre otros. En OVER tenemos asignado una parte de la facturación para la inversión en I+D”.



Por su parte, Francisco Tibaldo, definió a la innovación en una empresa que brinda servicios tecnológicos vinculados a captura, análisis y gestión de datos espaciales, como la génesis de ésta y puso en valor desarrollos formulados en conjunto con esta oficina de la UNL “que van desde captura de información, a través de imágenes satelitales y de radar, hasta la evaluación de la estabilidad de un alud para un dique de cola de una minera. Los procesos de innovación son indispensables para la subsistencia, en nuestro rubro de economía del conocimiento. Estar incubados desde el 2019 en el PTLC nos permite el acceso directo al ecosistema científico tecnológico y una cartera de oportunidades de desarrollo”, afirmó. “Es tan amplia la cantidad y calidad de programas que tiene la Universidad, que participar de ese ecosistema nos permite no sólo innovar en nuestro ámbito de trabajo, sino tener marcadas algunas líneas y proyectos en las cuales, ya sea en el presente o en el futuro, nos gustaría incursionar. No sólo constituye un gran desafío sino una gran oportunidad para empresas pyme como la nuestra, tener llegada a semejante nivel de conocimiento y calidad de investigación”, enfatizó.



Respecto a los desafíos de la gestión de la innovación y el desarrollo de procesos complejos, Puccini, en su calidad de ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe reflexionó: “La ciencia tiene que ayudarnos a hacer territorio y a su vez tenemos que territorializar mucho más la ciencia para fortalecer nuestros sistemas productivos, porque a cualquier producción primaria que le pongamos valor, puede generar trabajo a los jóvenes en su lugar de origen. La innovación es clave y el proceso de gestión, de trabajo en la innovación es en red, es con las universidades, es un trabajo institucional con los polos tecnológicos, que es la única manera”, y dejó expresado el compromiso de que “todos los programas de desarrollo productivo que el Ministerio pueda llevar adelante tienen que si o si, de manera exclusiva, llevar el sello del acompañamiento de todo el sector académico y científico porque esa es la forma en que lo entendemos. Estar presente en este aniversario del Cetri Litoral es no solamente compartir este momento, sino también sellar el compromiso de trabajo para los próximos cuatro años”.



Considerando la importancia de optimizar los procesos de gestión de la innovación, Cristian Chiavassa destacó el valor del dialogo frecuente en el que se ponga en común, desde la Universidad las capacidades con las que cuentan para solucionar ciertos problemas, y desde la empresa, tratar de leer el escenario complejo del sector en el que se ennarma de acá para adelante. “Tenemos que construir de manera conjunta y en el actual contexto es vital la necesidad de desaprender y volver a aprender, y es ahí donde se necesita una mirada colectiva, diversa, plural porque lo que hoy creemos que una certeza puede venir alguien y decirte eso no juega más así. Necesitamos ese nexo continuo entre Universidad, sistema científico tecnológico y privados para construir de modo conjunto, e incluso los profesionales que ingresan a trabajar en nuestras empresas, que es cada vez más dinámica”, destacó.