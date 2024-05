Lewandowski: "Hay una sensación de mucho agobio y muchas dudas en los sectores industriales"

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, sostuvo que “se está atacando el sistema productivo de la Argentina, a las PyMES, cooperativas, los cordones industriales”, en relación a las políticas del Gobierno Nacional, entre las que mencionó “costos de la energía altísimos, suba de impuestos a la importación de insumos industriales, devaluación y la liberación de importaciones de bienes finales”.



En ese sentido expresó: “Hay una sensación de mucho agobio y muchas dudas en los sectores industriales”.



El legislador estuvo este lunes en la localidad de El Trébol, donde recorrió la planta de la empresa familiar Bauducco SA, firma que es ejemplo de la pujanza y el desarrollo de los industriales santafesinos. En un predio de más de 9 mil metros cuadrados se desarrollan equipos de alta calidad para la industria láctea y de la alimentación.



Desde allí Lewandowski se refirió al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones de la Ley Bases (RIGI): “Es un tema de mucha preocupación para la producción santafesina ya que pone en jaque a las empresas, en donde aquel que venga a invertir desde afuera tiene todo tipo de exenciones y de ventajas durante 30 años; mientras que aquel que la viene remando, haciendo todo el esfuerzo, asumiendo el riesgo, termina en una desventaja absoluta a la hora de tributar, a la hora de importar insumos, es decir al momento de competir”.



En ese sentido contó: “Venimos recibiendo notas oficiales de industriales de la Provincia sobre este tema. Tenemos un canal de diálogo permanente con la gente de FISFE en Santa Fe, con los industriales metalúrgicos a nivel nacional y provincial, y la preocupación de los sectores de la industria en este escenario es realmente mucha”.



También hizo mención al Impuesto a la Ganancias sobre los trabajadores: “Hay un empobrecimiento generalizado e incorporar ganancias es otro golpe al bolsillo de los trabajadores”. “Sacándole la plata a los trabajadores no podrán recuperar los recursos fiscales que necesitan las provincias. Si hay que buscar más recursos, nosotros impulsamos una Ley para coparticipar el Impuesto al Cheque. Por otro lado, al reducir bienes personales lo que se recauda por Ganancias se pierde por esa vía”, continuó.



Respecto a la moratoria jubilatoria planteó: “¿Cuál es la propuesta alternativa para aquel al que no le hicieron los aportes? ¿Qué hacemos con aquel que tiene edad para jubilarse y no los tienen o no se los hicieron? Tenemos una economía sin registrar del 50 por ciento”



En el cierre remarcó que “no hay una estrategia de país” y señaló que “lo único que se percibe hoy es un Gobierno de ‘Hood Robin’: le saca a los que menos tienen para darle a lo que más poderosos, cuando la historia debe ser al revés”.



El senador nacional visitó la empresa Bauducco SA junto al diputado provincial, Miguel Rabbia; y los concejales de El Trébol, Jésica Ledesma y Guillermo Trógolo.