Alonso “Esta propuesta, indudablemente, no cubre las expectativas”

Por Santotomealdía

Luego de la reunión paritaria docentes de este martes, en la que el Gobierno provincial ofreció un incremento salarial del 7% a pagar los primeros días de abril, con los haberes del mes de marzo, desde AMSAFE afirmaron que la propuesta “no cubre las expectativas”.

Tras salir del encuentro con los funcionarios provinciales, el secretario general del gremio de los docentes públicos, Rodrigo Alonso, explicó que en las próximas jornadas pondrán el ofrecimiento “a consideración”, a través de las asambleas “para ir tomando una definición”.

“El jueves se va a estar votando en todas las escuelas y el día viernes a las 10 de la mañana vamos a tomar una definición”, anticipó Alonso.

“No se salda la Paritaria 2023”

Consultado por la propuesta del Gobierno, el titular de AMSAFE aclaró: “Tenemos una objeción sobre las afirmaciones que hacen de que se salda la deuda del año 2023, porque en verdad no se salda esa deuda con la planilla complementaria”.

Seguidamente, amplió: “En el mes de enero debíamos percibir un 36,4% y solamente percibimos un 14%. Además, se hizo un decreto en donde se fija como fecha de pago y como referencia salarial el mes de enero, cuando en verdad la paritaria dice que tiene que ser en el mes de diciembre”.

“Por lo tanto lo que ha sucedido con el decreto unilateral que sacó el gobierno, del pago del 14%, es que miles de compañeros reemplazantes no percibieron un solo peso de aumento. Y no solamente esto, al tener ese criterio, el gobierno se niega a entender que se debe pagar un proporcional de aguinaldo, por eso la deuda 2023 no se está saldando”, completó Alonso.

Representantes gremiales y funcionarios provinciales, en la reunión de este martes. (Foto: AMSAFE)

Sobre el 7%

Al referirse al ofrecimiento realizado por Provincia para el 2024, Rodrigo Alonso manifestó que “Indudablemente ese porcentaje no da cuenta de la inflación”. Y agregó que, además, “toma como referencia el salario de diciembre sin ningún tipo de incremento, sin el 36,4%, que ese es el salario de referencia que se debe tomar”.

“Esta propuesta, indudablemente, no cubre las expectativas que teníamos las trabajadoras y los trabajadores de la educación”, aseguró el dirigente gremial.

Panorama nacional

Más allá de la discusión salarial en el ámbito provincial, Alonso hizo referencia al contexto nacional. “Hay una situación en donde ya hay fondos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, fondos que tienen que ver con el fortalecimiento alimentario y fondos que tienen que ver con la posibilidad de que en la escuela primaria se pueda incrementar esta hora extra que se estaba dando, que no se están enviando”.

En ese sentido, el secretario general de AMSAFE planteó que esa realidad “también origina un conflicto, que va a repercutir indudablemente negativamente en la escuela pública”.