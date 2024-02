Adorni dijo que los aumentos en el transporte son "necesarios para buscar una equidad"

El incremento de las tarifas del autotransporte de pasajeros y los ferrocarriles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es "necesario" para alcanzar la "equidad con el resto del país", en el que los precios de los pasajes son más caros, aseguró este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni.



"No siempre hay que mirar al AMBA", recomendó Adorni en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, en la que reiteró que el Gobierno "está trabajando en continuar con la reducción de los subsidios".



En ese sentido, remarcó que también se está trabajando "fuertemente" en "la famosa segmentación de acuerdo con las características del usuario" de modo que en el futuro "el que pueda, que pague la tarifa completa y los que no puedan paguen la tarifa subsidiada".



El portavoz hizo referencia a los nuevos valores del transporte público en el AMBA a partir de este martes, con un mínimo de $ 270 para los viajes en colectivo y de $ 130 en ferrocarril.



"Este ajuste en las tarifas es necesario en este camino de equidad con el resto del país, no siempre hay que mirar al AMBA", advirtió.



Adorni también remarcó que quien necesite ayuda alimentaria “podrá comunicarse por canales oficiales”, y reiteró que el Gobierno “quiere evitar intermediarios y compras directas”.



“Quienes recibirán alimentos tienen que cumplir con las normativas del (Ministerio de) Capital Humano. Para hacerlo tienen que estar en regla. Queremos que a nadie le falte un alimento y las entidades que cumplan este servicio trabajen e aspectos integrales”, dijo Adorni al ofrecer su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.



En otro orden, pidió a los diputados "actuar con la mayor de las celeridades” en el tratamiento en particular del proyecto de ley "Bases" que comenzará hoy en la Cámara baja, al considerar que en la situación actual, "Argentina necesita respuestas por parte de la política".



"Les pedimos a todos los legisladores que actúen todos con la mayor celeridad en el tratamiento de la ley 'Bases'. Argentina necesita respuesta de la política. Esperamos más propuestas concretas en caso de que las haya y menos discursos revisionistas”, remarcó Adorni.



Además, el vocero les advirtió a quienes marchen o se manifiesten frente al Congreso, cuando comience a sesionar la Cámara baja, que “las fuerzas de seguridad van a actuar ante cualquier infracción que se cometa a la ley”.



"Me gustaría recordarles a los que vayan a manifestarse, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero si cortan la calle, la policía va a actuar; si rompen las veredas, la policía va a actuar, si tiran piedras, la policía va a actuar, si prenden fuego los tachos de basura, la policía va a actuar, si agreden a la prensa, la policía también va a actuar y si agreden a un miembro de las fuerzas de seguridad, la policía o la fuerza de seguridad también van a actuar”, subrayó Adorni.