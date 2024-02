Según CAME, el movimiento turístico cayó casi 20% respecto del verano pasado

La Argentina registró en los últimos 45 días un movimiento turístico de 17,5 millones de personas, casi un 20% inferior al mismo período anterior, con un impacto económico del orden de los 17 billones de pesos, según un trabajo realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



“No podemos ignorar que se tratan de unas vacaciones atípicas, en un año muy especial con el cambio de gobierno, con nuevas medidas y demás”, manifestó el secretario de Turismo de la entidad, Gregorio Werchow.



Agregó que como emergente del trabajo de CAME se observa que la situación económica “impactó sin lugar a duda en todo lo que sea la economía, no sólo la economía doméstica, la economía regional y, por supuesto, repercute también en el área turística”.



“Nos encontramos con valores, con algunos números que también son atípicos pero que ayudan para todo. Ahora, con algunos indicadores muy particulares, se ha disminuido el promedio de pernoctación y hemos alcanzado a 4 días”, indicó.



Subrayó que los datos recogidos por CAME demuestran “que cambió totalmente el formato vacacional de la gente, que ya no se sale por períodos largos, sino se sale varias veces al año por periodo corto”.



“En este el verano nos dio con un promedio de 4 días de pernoctación y con respecto al nivel de gasto, por supuesto, aumentó muchísimo y a valores constantes”, agregó.



Werchow resaltó como “positivo” el “impacto en la visita de turistas extranjeros, sin lugar a duda favorecido por el cambio”.



“Con respecto al 20% menos de personas movilizadas, queremos hacer la siguiente aclaración: Una cosa es el sur, otra cosa es el centro del país y otra cosa es el norte”, detalló.



Especificó que “en el sur no hubo disminución de personas visitando turísticamente, ya que ha tenido un gran impacto la visita de turistas extranjeros y durante enero enero solamente hubo un desembarco de casi 300 cruceros”.



“El norte y fundamentalmente el norte grande, las 10 provincias del norte grande, la disminución fue superior al 30%, pero como medimos la media nacional nos dio casi 20% de personas movilizadas, con un nivel de gasto promedio de 40 mil pesos por día por persona en todo concepto”, precisó.



Respecto de febrero, Werchow dijo que las proyecciones de CAME permiten concluir en que pasada la primera quincena “prácticamente va a desaparecer la movilidad argentina en lo que sea turismo”.