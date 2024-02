El socialismo de Santa Fe adelantó que votará en contra de ley ómnibus

La presidenta del Partido Socialista (PS) y diputada nacional, Mónica Fein, adelantó que su espacio votará en contra del proyecto de ley ómnibus que se debatirá en la Cámara baja, ya que la iniciativa "va a ajustar más al sector medio" de la población.



"Nosotros no vamos a votar en general ese dictamen. Hicimos uno propio en el cual reconocemos que estamos ante una emergencia y decidimos conceder herramientas acotadas para el Presidente, como lo hicimos con otros mandatarios. No ayudamos votando una ley que va a ajustar más al sector medio, no da herramientas a los trabajadores y quiere vender las empresas públicas", sostuvo Fein en declaraciones para Radio 10.



Asimismo, la integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, que encabeza el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, consideró que el proyecto propuesto por el Ejecutivo no se refiere al "desarrollo a las pequeñas y medianas empresas, ni a las economías regionales".



"Estamos en un proceso de casi desintegración nacional. Se necesita una Nación para que haya provincias, y acá hay un gran ajuste fiscal para la gente, no para los gobernadores", indicó la exintendenta de Rosario.



En esta línea, Fein advirtió que el ajuste que pretende aplicar el oficialismo se dirige a "la salud, a la educación y a los procesos productivos de las provincias".



“Encontramos una cantidad de empresas potentes que aportan a muchos proyectos que, sin el compre nacional, quedan en una situación de desventaja", señaló.

Fein expresó que "el proceso de seguir ajustándole a los jubilados no aporta a ningún sector de Argentina", y cuestionó que se sancionen normas para "habilitar una mayor represión a las manifestaciones", al cuestionar varios artículos del proyecto se refieren a cuestiones penales.



Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal-Santa Fe) aseguró que se opondrán "en general" al proyecto que se tratará en el Congreso, al considerar que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo "no tiene sensibilidad social", y cuestionó la eventual privatización de las empresas públicas.



"En general, estamos en contra así que votaremos de esa forma. Creemos que si bien todos los gobiernos que inician tienen que tener herramientas, no compartimos la orientación que ahora les quieren dar", señaló el legislador.



Añadió que es un proyecto que "no tiene sensibilidad social y no plantea medidas que ayuden a combatir el fogonazo inflacionario. Es un intentó de meterle la mano a la producción y al trabajo en las provincias. Además se excede en el tema de facultades delegadas", afirmó Paulón esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.



Así se refirió el diputado santafesino de extracción socialista sobre la postura que tomará hoy en la Cámara de Diputados, donde se dará iniciará al tratamiento en el recinto del proyecto de ley ómnibus.



En tanto, Paulón recordó que "los socialistas presentamos en un dictamen propio" sobre el proyecto en el plenario de comisiones de la Cámara alta, y remarcó que su sector que no están de acuerdo "con el corazón" de esta norma, aunque algunos de los integrantes de su bloque hayan anunciado su disposición a aprobar la iniciativa en lo general.



"En el tema de las privatizaciones de las empresas públicas, hay una decisión de no acompañar la postura del gobierno. Se planteará algo alternativo. Si no lo aceptan, se votará en contra", subrayó.



En la misma línea, Paulón añadió que "no hay disposición de votar un paquete cerrado que contemple la venta de 41 empresas estatales", y consideró que esa iniciativa contenida en el proyecto de "Bases "pone en juego una parte importante del patrimonio nacional y la inversión pública".



Por eso, el legislador celebró la decisión de realizar una sesión "desdoblada" porque "es importante que cada quien se haga cargo de lo que vota".