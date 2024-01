Scaloni le confirmó a Tapia que será el técnico de la Selección en la Copa América

Lionel Scaloni le confirmó este lunes a Claudio Tapia que estará al frente del seleccionado argentino durante la Copa América de los Estados Unidos que se jugará desde el 20 de junio de este año, luego de una reunión que ambos sostuvieron en la casa del presidente de la AFA.



De esta manera, quedaron atrás los interrogantes que el propio entrenador había planteado luego del partido histórico por Eliminatorias Sudamericanas que Argentina le ganó a Brasil el 21 de noviembre pasado en el estadio Maracaná, por 1 a 0, despojando así a los dueños de casa del invicto que ostentaban como locales en esta competencia clasificatoria para las Copas del Mundo.



"Que bueno fue verte, Gringo. ScalonetaModoOn", posteó Tapia en su cuenta de X al pie de una fotografía en la que se lo ve abrazado a un barbado Scaloni, con el fondo del umbral de su casa.



El encuentro había tenido otro previo entre Scaloni y el propio Lionel Messi, que se llevó a cabo sobre comienzos de mes, aunque fuentes vinculadas a la selección no precisaron si esa reunión fue de manera presencial o virtual.



Lo concreto es que Messi primero y Tapia después escucharon de boca de Scaloni que estará presente cuando comience el seleccionado argentino la defensa del título obtenido en la Copa América 2020 en Brasil, que por efectos de la pandemia de coronavirus se terminó jugando en 2021.



Toda esta expectativa se había generado por "culpa" del propio Scaloni, que luego del mencionado encuentro con Brasil salió a poner en duda su continuidad advirtiendo "de la nada" que debía "repensar el futuro" y qué camino iba a tomar en este 2024, "porque la vara está arriba de todo y así es difícil seguir ganando siempre".

Enseguida surgieron versiones y especulaciones de todo tipo, algunas más cercanas a la verdad que otras, como una deuda con todo el cuerpo técnico por los premios del Mundial de Qatar que fueron abonados un año después, más algunos inconvenientes organizativos con los entrenamientos y la falta de un calendario "importante" de amistosos para las fechas FIFA.



A esto se agregaba el paso del tiempo, un detalle no menor, ya que para la Copa América faltan seis meses y para la reanudación de las Eliminatorias nueve (vuelven en septiembre), lo que paulatinamente va obligando a Scaloni a la instrumentación de un nuevo recambio, tanto por la edad de los habitualmente convocados como por la merma de rendimiento de varios de ellos que ya están transitando el camino de vuelta en sus carreras.



Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, quien ya anunció que tras la Copa América dejará de vestir la camiseta argentina, son algunos de ellos.



Por eso es que Scaloni planea incorporar a unos cinco jugadores "nuevos" al staff habitual de convocados para la competencia estadounidense, que exigirá una lista de buena fe de 23 futbolistas contra los 26 que fueron admitidos en Qatar 2022.

Esas pruebas se anticiparán en la fecha FIFA de marzo próximo, un requerimiento de Scaloni que finalmente quedó trunco, ya que pretendía enfrentar amistosamente en esa doble jornada a seleccionados europeos, tratando de hacer valer justamente la condición de campeón mundial que tiene Argentina.



Pero esto finalmente no será así, y luego de lo charlado con Tapia quedó instalado un amistoso con la selección de China, posiblemente para el 18 de marzo en Beijing, y otro el 26 frente a un seleccionado de segundo orden en Europa, probablemente Turquía o República Checa, en la ciudad de Hangzhou del mismo país asiático.



También quedó confirmado que durante la Copa América el seleccionado argentino no hará base en una sola ciudad, sino que se irá mudando de acuerdo con las sedes en las que le toque jugar, empezando por la del debut en Atlanta ante el que se clasifique por Concacaf de Canadá y Trinidad y Tobago, el 20 de junio, en el partido inaugural del certamen.



Después, Argentina enfrentará el 25 a Chile en New Jersey y cerrará su participación en el Grupo A el 29 ante Perú en Miami.



Y en todos estos encuentros, como quedó confirmado este lunes, a la Selección argentina se la podrá seguir refiriendo como "la Scaloneta".