"Toto" Íñiguez representa a la hinchada sabalera este lunes, en los premio The Best

Hugo Daniel "Toto" Íñiguez, un hincha de Colón de Santa Fe, buscará este lunes quedarse con el premio The Best que reconoce al fanático del año para la FIFA.



Este fanático "sabalero" se hizo viral en mayo pasado cuando fue captado por la transmisión oficial de la Liga Profesional, dándole la mamadera a su hijo Tiziano en la tribuna.



"La conmovedora escena reflejó la voluntad del aficionado de despertar en su hijo la pasión por el club desde pequeño", destacaron desde la FIFA cuando revelaron la terna, en septiembre del año pasado.



Colón publicó la semana pasada en sus canales oficiales un video de "Toto" probándose un traje para participar de la gala en Londres. "El Club Atlético Colón, a través de su área de Relaciones Públicas, acompañará a Toto Iñiguez y su familia en su camino hacia los premios The Best de la FIFA", detalló el club.

El hincha de Colón competirá con la inglesa Fran Hurndall, quien, con la pelota pegada al pie, de Gold Coast a Sidney, Australia, para inspirar a las niñas y mujeres a alcanzar sus metas.La nominación concluye con Miguel Ángel, un hincha colombiano de Millonarios de Bogotá, que padecía una enfermedad terminal y, antes de recibir la eutanasia, cumplió su deseo de conocer a los jugadores del plantel

En la última edición de 2022, el premio The Best a la afición fue ganador por la hinchada argentina que estuvo durante el Mundial de Qatar y en representación viajó a recibir la estatuilla el reconocido Tula. La ceremonia se llevará a cabo desde las 16.30 (hora argentina) en Londres.

Los distinguidos

➤The Best FIFA Mejor Jugador: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.



➤The Best FIFA Mejor Jugadora: Aitana Bonmatí, Linda Caicedo y Jennifer Hermoso.



➤The Best FIFA Mejor Arquero: Yassine "Bono" Bounou, Thibaut Courtois y Ederson.



➤The Best FIFA Mejor Arquera: Mackenzie Arnold, Catalina Coll y Mary Earps.



➤The Best FIFA Mejor Entrenador: Josep "Pep" Guardiola, Luciano Spalletti y Simone Inzaghi.



➤The Best FIFA Mejor Entrenadora: Jonatan Giráldez, Emma Hayes y Sarina Wiegman.



➤Premio FIFA Puskás: Julio Enciso, Guilherme Madruga y Nuno Santos.



➤Premio FIFA Fair Play