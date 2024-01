ASTEOM advierte que hay un “desconocimiento completo de las leyes por parte del Municipio”

Por Santotomealdía

Finalizada la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, los principales dirigentes de la ASTEOM criticaron la postura del Gobierno Municipal y a acusaron al intendente de desconocer las normas locales y provinciales.

El conflicto entre la Municipalidad de Santo Tomé y el gremio local sigue sin resolverse, tras el fracaso de la negociación en el ámbito conciliatorio.

“Nosotros esperábamos que el Ejecutivo mejore la propuesta de la reunión anterior, que había sido reincorporar un 10% de los 53 despidos”, explicó Ignacio Donna, secretario general de la ASTEOM, luego de la reunión de este miércoles.

Sin embargo, los funcionarios municipales no llevaron ninguna novedad a la última jornada de negociaciones. “Se terminó el diálogo en el Ministerio de Trabajo, así que nosotros ya convocamos a una reunión de Comisión Directiva y vamos a analizar cómo seguimos”, completó el dirigente.

“Desconocen las leyes”

El secretario general adjunto de la ASTEOM, Gabriel Benassi, fue muy crítico con el intendente. Luego de resaltar la voluntad del sindicato de “mantener el diálogo como el único camino para resolver los conflictos”, el dirigente expresó su preocupación por la postura adoptada por las autoridades municipales.

“El secretario de Gobierno empeñó su palabra al decirnos que hoy volverían con una propuesta superadora y nos enteramos el domingo a medianoche que estaban llamando por teléfono a personas para reincorporarlas por fuera de la ley”, afirmó.

A continuación, Benassi remarcó que los integrantes del Ejecutivo Municipal “están desconociendo la Ley 10.468, que es la ley de funcionamiento del Ministerio de Trabajo”.

Además, aseguró que desconocen “la ordenanza que regula el pasa a planta y que reconoce que hay una relación laboral entre el Municipio y las personas despedidas”.

“Estamos preocupados por el desconocimiento completo de las leyes por parte del municipio”, insistió.

“Siempre propusimos dialogar”

Para los dirigentes de la ASTEOM, el Gobierno Municipal nunca tuvo intenciones reales de encontrar una salida para el conflicto. “Nosotros siempre nos propusimos dialogar con el Ejecutivo, nunca tuvimos esa actitud recíproca por parte de ellos”, dijo Gabriel Benassi.

“El secretario de Gobierno nos dijo que iba a venir con una propuesta superadora. Entonces o miente el secretario de Gobierno o el intendente desconoce a su propio secretario haciéndolo quedar mal”, disparó a continuación

En la misma línea, Benassi señaló que las autoridades locales “desconocen las reglas básicas de la democracia” y, según explicó, “quieren un show antagonizando con los trabajadores”.

“Les decimos que nosotros no nos vamos a prestar a ese show, no vamos a antagonizar con el Municipio. Nuestro antagonismo es contra los problemas, es contra la precariedad, contra la desidia y el abandono de la municipalidad, ese es nuestro enemigo”, manifestó.

Del mismo modo, planteó que “el enemigo del Municipio y el enemigo del Intendente tiene que ser los yuyos altos, el abandono de las calles, los baches, no los trabajadores, así que no va por un buen camino y lamento que el cambio que vinieron a proponer a la ciudad quede trunco, porque están demostrando que no aceptan las reglas básicas de la democracia”, aclaró.

Finalmente, Benassi adelantó que la ASTEOM re reunirá hoy mismo en Comisión Directiva. “Vamos a tomar las medidas inteligentes y administrativas que correspondan, porque nosotros seguimos apostando al cumplimiento de la Ley y al diálogo social como mecanismos para salir de este problema”, concluyó.